В случае поставок Украине ракет "Томагавк" будет "очень серьезная эскалация" между Россией и США.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российской газете "Коммерсант".

"В этой серии заявлений про возможность поставки "Томагавков" президент Трамп среди прочих своих комментариев упомянул, что он не хочет эскалации. Признавая, что это будет эскалация, причем очень серьезная. Украина здесь уже будет ни при чем. Это просто нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Россией и США и выходу из того совершенно полного тупика, в который эти отношения были загнаны администрацией Байдена", - сказал министр.

Лавров также прокомментировал недавнюю публикацию газеты Financial Times о том, что американцы с лета поставляют Украине разведданные для нанесения ударов по российской энергетике.

"Много пишут, и далеко не все из таких "ударов в колокол" подтверждаются. Но, конечно, мы на это обратили внимание. Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения Financial Times", - сказал российский министр, уточнив, что ответа пока не поступало, потому что прошло "немного времени".

Напомним, Трамп знает, что Зеленский в Вашингтоне попросит ракеты "Томагавк".

Даст ли Трамп Украине "Томагавки" и как может ответить Россия, мы разбирались в отдельном материале.