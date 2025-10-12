Начиная с лета Соединенные Штаты помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских и американских чиновников.

По данным издания, американская разведка передает Киеву информацию, которая позволяет планировать атаки на крупные российские нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, находящиеся далеко за линией фронта.

Собеседники FT утверждают, что США помогают определять маршруты, высоту, время и тактику полета украинских беспилотников, что позволяет им обходить российскую систему ПВО.

Три источника сообщили, что Вашингтон участвует во всех этапах планирования таких операций. При этом Украина самостоятельно выбирает цели, а США предоставляют разведданные об их уязвимости.

Интенсивность ударов по российским нефтегазовым объектам и трубопроводам значительно выросла в августе и сентябре. По данным Energy Aspects, не менее 16 из 38 российских НПЗ получили повреждения.

Белый дом не подтверждал причастности к этим ударам.

Ранее спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп не возражает против украинских ударов вглубь территории РФ, но ещё не одобрил передачу Киеву ракет "Томагавк".

Напомним, в Белом доме не стали подтверждать или опровергать информацию о возможности предоставления Украине американских разведданных для ударов вглубь России.