Сегодня ночью войска РФ нанесли наиболее масштабный удар по украинской энергетике за последнее время. Символично, что его дата совпала с первым массированным ударом 10 октября 2022 года.

ВСУ заявляют о более чем 70 прилётах при почти 500 запущенных целях.

После обстрела дронами и ракетами в десяти регионах Украины были введены отключения света. В последний раз подобное наблюдалось в феврале текущего года.

Наиболее сильно пострадал Киев, где левый берег с ночи остался без света, воды и связи. Также наблюдаются перебои на правом берегу. Официально поражённые объекты не называли, но ночью телеграм-каналы упоминали атаки в районе столичной ТЭЦ-6, а позже один из нардепов сообщил, что киевская теплоцентраль получила критические повреждения.

Также мониторинговые телеграм-каналы писали о дронах в районе Триполья Киевской области, где расположена крупная ТЭС, уже неоднократно атакованная.

Кроме этого, электричество аварийно отключают в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. На Полтавщине, судя по всему, удар был по Кременчугской ГЭС, хотя официально об этом никто не заявлял. В перечисленных регионах введены графики отключений. Кое-где их уже отменили.

Компания ДТЭК сообщила о том, что пострадало несколько её электростанций - вероятно, в Днепропетровской области, где начались отключения света и подтверждён удар в районе Кривого Рога (там расположена одна из ТЭС). Судя по косвенным данным, её атакуют уже второй день подряд.

Во всех регионах, где были прилёты и ввели отключения электрики, наблюдаются перебои не только со светом, но также с водой и транспортом, в том числе железнодорожным.

Помимо электроэнергетики, атаке подверглись и газовые объекты, в частности, в Запорожье.

Обращает на себя внимание, что сегодня удар наносился прицельно по электростанциям и в основном в тех регионах, где наиболее сложно сбивать ракеты и есть возможность помимо баллистики бить авиационными ракетами, а также КАБ.

Особняком стоит Киев, который хотя и защищён больше других, но на этот раз его ПВО не смогла отразить все удары.

Западные регионы ударам не подверглись. Вероятно, бить ракетами по удалённым от российских границ электростанциям оказалось не столь эффективно, поскольку эти ракеты легче сбивать, а дроны, видимо, не могут причинить таким защищённым объектам, как ТЭС, критического ущерба. К слову, это может быть одним из объяснений, почему Россия не боится аналогичных украинских ударов по своей электроэнергетике: по большому счёту, Киев располагает только большим количеством беспилотников, ракет же у ВСУ гораздо меньше, да и дальнобойность у них ниже, чем у российских.

В то же время нельзя исключать, что удары по объектам энергетики центральных и западных областей тоже последуют. Украинские мониторинговые телеграм-каналы пишут о вероятном повторении массированного удара уже в ближайшие 48 часов.

Какие будут дальнейшие последствия атаки?

Очевидно, что Россия, как и предполагали в Украине, начала очередную кампанию по выведению из строя украинской энергетики, включая газовые мощности.

Президент РФ Владимир Путин раньше угрожал такими ударами и говорил, что это будет ответом на украинские атак на российские НПЗ. Владимир Зеленский в ответ давал понять, что удары по российской нефтепереработке продолжатся, и тоже грозил России блэкаутом, если будет атакована украинская энергетика.

Тем не менее, как видим, Москва массированные удары по энергетике продолжает и постепенно усиливает. И если тенденция продолжится, попытается максимально парализовать украинскую энергетику - если не полностью, то хотя бы нанести критический ущерб там, где это возможно.

Причём всё это происходит в условиях, когда кратно усилить поставки средств ПВО Запад сейчас не может. По крайней мере, публичных данных об отправке в Украину большого количества установок ПВО и зенитных ракет к ним не обнародовали.

Также пока подвешенными остаются поставки в Украине "Томагвков" и других западных дальнобойных ракет, которые могли бы нанести сопоставимый ущерб российским электростанциям. Разговоры об этом ведутся, но пока без подтверждений делами.

Вдобавок к этому Москва уже грозит Вашингтону масштабной эскалацией, если начнутся поставки "Томагавков".

Очевидно, что Украина, как и говорил Зеленский, попытается дать ответ в виде ударов по энергообъектам России вблизи своих границ. То есть по Белгородской, Курской и Брянской областям. Прилёты по подстанциям и ТЭЦ там уже были. И не исключено, что интенсивность таких ударов возрастет. Но, во-первых, последствия затронут только приграничные регионы, а большей части РФ это не коснется. Во-вторых, не очевидно, что и этот ущерб откажется значительным: запасы ракет даже ближнего радиуса у ВСУ ограничены.

В Верховной Раде отдельные нардепы уже высказывают сомнения в эффективности стратегии ответного блэкаута. А один из влиятельных депутатов от "Слуги народа" Даниил Гетманцев после сегодняшнего удара призвал к мирным переговорам об Украине с участием Китая и к завершению войны дипломатическим путём. Возглавить переговорные усилия он призвал именно украинское руководство, указывая в противном случае на опасность третьей мировой войны.