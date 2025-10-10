В ночь с 9 на 10 октября войска РФ нанесли массированный ракетно-дроновый удар по областям на левом берегу Днепра. Были атакованы Киевщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Харьковщина и Запорожская область.

О последствиях атак сообщают местные власти и ГСЧС.

В Киеве из-за атаки остался без света и частично без воды левый берег, на правом тоже есть перебои со светом.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в Печерском районе Киева обломки сбитого дрона попали в многоэтажный жилой дом. Огонь охватил несколько квартир, но пожар уже ликвидирован. Пострадали девять человек, их число может увеличиться.

В Голосеевском районе поврежден фасад и выбиты окна на пятом этаже десятиэтажки, во дворе сгорели автомобили.

В Деснянском районе обломки ракеты упали на открытую территорию возле поликлиники, в Подольском - также на открытой местности.

В работе метро начались перебои. На красной линии поезда будут курсировать между станциями "Академгородок" - "Арсенальная" с интервалом 6 минут. На синей - между станциями "Героев Днепра" - "Теремки" с интервалом 6 минут. На зеленой - между станциями "Сырец" - "Кловская" с интервалом 7 минут. Движение поездов на участке от "Печерской" до "Красного хутора" пока перекрыто.

Киевская область. Власти сообщают о прилетах по магазину в Броварах и частным домам.

Также в столичном регионе затруднено движение пригородных поездов. Из-за отсутствия напряжения наблюдаются задержки до 30 минут на участке Киев - Гребёнка. Задерживаются следующие составы:

№6802 "Киев-Волынский - Гребёнка" (со станции Хмелевик);

№6803 "Гребёнка - Киев" (со станции Лесничество);

№6831 "Березань - Киев-Волынский "(со станции Коржи).

Днепропетровская область. По региону нанесены удары дронами и ракетами. Взрывы слышали в Днепре, Каменском и Криворожском районах. В результате обстрела повреждена энергетическая инфраструктура, возникли пожары. Последствия еще уточняются, сообщил глава ОВА Сергей Лысак. В Кривом Роге в результате попадания крылатой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. Из-за атак задерживаются два поезда:

№7401 "Синельниково-1 - Днепр" отправляется с начальной станции с опозданием на 54 минуты;

№6272 "Синельниково-1 - Лозовая" отправляется с начальной станции с задержкой в 1 час.

Запорожская область. По городу нанесено пять ракетных ударов, вследствие которых повреждены объекты газовой инфраструктуры. В некоторых районах временно отключают газоснабжение, сообщил "Запорожгаз". Также перекрыто движение по плотине ДнепроГЭС - как утверждается, в целях безопасности, хотя прилеты по плотине не подтверждены.

В Запорожье пострадал жилой дом, в нем погиб 7-летний мальчик, его отец госпитализирован.

Полтавская область. В Кременчуге частично отсутствуют свет и вода, в городе были слышны взрывы. ВСУ сообщали о ракете, летевшей в сторону города.

Харьковская область. В Харькове начались аварийные отключения света. Вчера вечером мэр города Игорь Терехов сообщал о более чем 20 прилетах "Гераней" по Немышлянскому району. Другой официальной информации о ситуации в регионе пока не было. Местные телеграм-каналы пишут об остановке движения трамваев на некоторых маршрутах.

Ориентировочный маршрут ракет и БпЛА ночью

Напомним, вчера вследствие атаки Черноморск в Одесской области остался без света.

Война в Украине идет 1325-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями пятницы, 10 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг стало известно о продвижении армии РФ на двух участках Днепропетровской области в районе Новоселовки и Сичневого (Январского). Также у россиян продвижение в Запорожской области у Полтавки и на севере Донецкой - у Выемки, что близ Северска. Кроме того, войска РФ продолжили наносить удары по украинской энергетике и железной дороге.

