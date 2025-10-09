Ночью российские дроны атаковали Черноморск (бывший Ильичевск) Одесской области. Город остался без света.

Видео и фото последствий обстрела опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Возникли пожары в двух жилых домах, здании автозаправки и на территории порта, где, как утверждают власти, горели "контейнеры с растительным маслом, транспортом и древесными пеллетами".

По предварительным данным, пострадали пять человек.

Мэр Черноморска Василий Гуляев сообщил в своем телеграм-канале, что электроснабжения в общине нет, кроме поселка Бурлачья Балка. В городе начинают разворачивать пункты несокрушимости. Критическая инфраструктура города работает на генераторах.

Ранее Россия атаковала дронами железнодорожную инфраструктуру Одесской области, поезда были остановлены.

Война в Украине идет 1324-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями четверга, 9 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

