В четверг, 9 октября, в Украине идет 1324-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 9 октября

8.15 Ночью российские дроны атаковали Черноморск Одесской области. Город остался без света.

Возникли пожары в двух жилых домах, здании автозаправки и на территории порта, где горели контейнеры с растительным маслом, транспортом и древесными пеллетами.

По предварительным данным, пострадали пять человек.

Мэр Черноморска Василий Гуляев сообщил, что электроснабжения в общине нет, кроме поселка Бурлачья Балка. В городе начинают разворачивать Пункты несокрушимости. Критическая инфраструктура города работает на генераторах.

8.00 Трамп снова выразил надежду урегулировать войну в Украине.

"Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьмой. Я думаю, что мы урегулируем ситуацию с Россией", – сказал президент США.

Трамп назвал войну "ужасной" и в очередной раз заявил, что в течение прошлой недели в Украине погибли 7 тысяч человек.

7.58 В России ночью было атакован Коробоковский газоперерабатывающий завод, пишут паблики.

Губернатор Волгоградской области подтвердил прилёт и пожар на одном из предприятий энергетического комплекса.