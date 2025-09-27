Россия атаковала дронами железнодорожную инфраструктуру Одесской области, поезда были остановлены
Сегодня под ударом российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области. Есть повреждения.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
По данным ведомства, обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров.
Поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов. Движение поездов уже восстановлено, но есть задержки, многие поезда из Одессы и в неё идут с опозданием более трех часов.
"К счастью, обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров — благодаря оперативной работе все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов", — говорится в сообщении.
Следить за опозданием поездов можно по ссылке: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform
Напомним, этой ночью российские беспилотники атаковали Винницкую область. Был зафиксирован прилёт по объекту инфраструктуры, а также в регионе нарушено движение поездов.
Ранее мы писали, что российские войска снова обстреляли беспилотниками и ракетами Киевскую область. В результате оказалась повреждена жилая инфраструктура и автотранспорт.
Война в Украине идет 1312-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. РФ продвинулась в Днепропетровской области и южнее в Запорожской области, также заходя в центр Купянска. Стало известно, о каком оружии Зеленский просил Трампа во время их встречи. Хегсет распорядился, чтобы сотни американских генералов и адмиралов со всего мира на следующей неделе собрались в Виргинии на экстренное совещание. В Украине изменился порядок воинского учета
