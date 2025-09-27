Сегодня под ударом российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области. Есть повреждения.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

По данным ведомства, обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров.

Поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов. Движение поездов уже восстановлено, но есть задержки, многие поезда из Одессы и в неё идут с опозданием более трех часов.

"К счастью, обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров — благодаря оперативной работе все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов", — говорится в сообщении.

Следить за опозданием поездов можно по ссылке: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

Напомним, этой ночью российские беспилотники атаковали Винницкую область. Был зафиксирован прилёт по объекту инфраструктуры, а также в регионе нарушено движение поездов.

Ранее мы писали, что российские войска снова обстреляли беспилотниками и ракетами Киевскую область. В результате оказалась повреждена жилая инфраструктура и автотранспорт.

Война в Украине идет 1312-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. РФ продвинулась в Днепропетровской области и южнее в Запорожской области, также заходя в центр Купянска. Стало известно, о каком оружии Зеленский просил Трампа во время их встречи. Хегсет распорядился, чтобы сотни американских генералов и адмиралов со всего мира на следующей неделе собрались в Виргинии на экстренное совещание. В Украине изменился порядок воинского учета

