Около 1:30 19 сентября Киев подвергся атаке беспилоткников. Обломки дронов упали в нескольких районах.

Об атаке и её последствиях сообщили мэр города Виталий Кличко и Киевская городская госадминистрация.

В Шевченковском районе столицы обломки упали на проезжую часть и повредили троллейбусную сеть.

В Соломенском районе, по данным Кличко, произошло падение и взрыв дрона.

"По предварительной информации, падение и взрыв БпЛА в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место", - написал он ночью.

По сообщениям с места падения, обошлось без пострадавших.

Из-за атаки возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов в скоростном трамвае и фуникулере, сообщили в КГГА.

"В связи с ночной вражеской атакой в ​​ночь на 19 сентября произошло повреждение канала подключения к оператору телекоммуникационной сети, предоставляющей услуги КП "Киевпасстранс". Потому официальный сайт предприятия временно не работает. Если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется осуществлять валидацию проездного билета в салоне трамваев. Специалисты предприятия и оператора телекоммуникационной сети работают над оперативным восстановлением стабильной работы сервисов", - говорится в сообщении.

Напомним, столица подверглась жестокому обстрелу 7 сентября, в результате погибли люди.

Война в Украине идет 1304-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 1303-го дня. В четверг войска РФ снова продвинулись на купянском направлении: в районе Кондрашовки и Степной Новоселки. Также мониторинговые каналы зафиксировали продвижение россиян в районе Новоивановки, что на границе Запорожской и Днепропетровской областей. А украинские военные сообщили о заходе россиян в западную часть Покровска.

