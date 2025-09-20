Этой ночью россияне также атаковали Николаевскую область. Там зафиксированы удары дронами и ракетами по промышленной инфраструктуре.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Взрывы раздавались как в городе, так и за его пределами.

При этом ближе к утру атака была проведена баллистическими ракетами и дронами, в результате чего возникли пожары.

Враг атаковал ударными БпЛА фермерское хозяйство в Снегиревской общине. Возник пожар складов, он ликвидирован.

В Одесской области же под ударом оказалось фермерское хозяйство. Там возник пожар в складском помещении.

Также разрушено оказалось здание с сельскохозяйственной техникой.

Этой ночью Россия в ходе массированной воздушной атаки также попала ракетой по жилому многоэтажному дому в Днепре. Один человек погиб и 13 пострадали.

Российские войска снова обстреляли беспилотниками и ракетами и Киевскую область. В результате оказалась повреждена жилая инфраструктура и автотранспорт.

