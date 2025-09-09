В ночь на 9 сентября российский Сочи подвергся атаке дронов, из-за которой есть погибший. В это время в городе мог находиться президент РФ Владимир Путин.

Вчера сайт Кремля сообщил, что российский президент находится в Сочи, где принимает участие в онлайн-саммите БРИКС. Со вчерашнего дня президентский борт не покидал города, о чем свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Скорее всего, Путин до сих пор находится в летней президентской резиденции Бочаров Ручей.

А ночью город атаковали дроны, о чем написал в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его данным, вследствие атаки есть погибший - мужчина.

"Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Всего, по предварительной информации, повреждены порядка 6 частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы", - написал чиновник.

Минобороны РФ заявляет, что силы ПВО сбили над Краснодарским краем два БпЛА.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что атака беспилотников на Сочи не повлияла на график Путина.

Напомним, 3 мая 2023 года была совершена атака дрона на Кремль.

Тогда заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призывал в ответ убить Владимира Зеленского.