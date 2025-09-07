Дроны атаковали Донецк и Макеевку. Есть пострадавшие и повреждения зданий - СМИ
По Донецку и Макеевке вечером воскресенья были нанесены удары при помощи БПЛА.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оперативные службы городов.
По их данным, в обоих городах раздались серии взрывов.
Как сообщили журналистам в оперативных службах, в Донецке удары пришлись на парк "Гулливер", который только в конце августа открылся после длившейся несколько месяцев реконструкции, а в Макеевке - по жилому дому в Красногвардейском районе. В обеих локациях есть пострадавшие.
"В Калининском районе при атаке дронов пострадали парень и девушка, оба раненых госпитализированы в состоянии средней тяжести", - рассказал собеседник журналистов об обстановке в Донецке.
Напомним, что сегодня ночью Украина вновь атаковала нефтепровод "Дружба". Прилет был зафиксирован в Брянской области России.
Ранее мы сообщали, что Силы специальных операций Украины поразили российский поезд с топливом в районе Джанкоя в оккупированном Крыму.
Война в Украине идет 1292-й день. В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли массированный обстрел по Украине, в том числе Киеву, возник пожар в здании Кабмина.
