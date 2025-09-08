Россияне атаковали обогатительную фабрику в Донецкой области, обеспечивавшую углем украинские ТЭС
Россия снова атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области. В результате сильно повреждены здание и оборудование.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В результате атаки продолжается разрушение здания предприятия и повреждение технологического оборудования", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что сегодняшняя масштабная атака уже не первая на это предприятие, которое обеспечивало углём тепловую генерацию Украины.
На данный момент работа завода полностью парализована, а его обогащающие мощности непригодны для работы.
Предположительно, это предприятие находится под Добропольем.
При этом телеграм-каналы Донецкой области сообщают, что в Славянске пропал свет.
