Россия снова атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области. В результате сильно повреждены здание и оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате атаки продолжается разрушение здания предприятия и повреждение технологического оборудования", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что сегодняшняя масштабная атака уже не первая на это предприятие, которое обеспечивало углём тепловую генерацию Украины.

На данный момент работа завода полностью парализована, а его обогащающие мощности непригодны для работы.

Предположительно, это предприятие находится под Добропольем.

При этом телеграм-каналы Донецкой области сообщают, что в Славянске пропал свет.

Ранее мы писали, что в ночь на понедельник дроны атаковали район Трипольской ТЭС в Киевской области.

Война в Украине идет 1293-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 сентября в обновляемом онлайне.

