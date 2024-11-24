"Европа и средства на восстановление Украины: "Олигарху Ахметову денег нет" - с таким заголовком вышла статься в итальянской газете Corriere Della Sera.

В ней идет речь о том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение не давать деньги украинским энергокомпаниям, принадлежащих олигархам даже в нынешней чрезвычайной ситуации в энергетике Украины.

В частности, ЕБРР не будет финансировать проекты по восстановлению разрушенных обстрелами электростанций компании ДТЭК, поскольку ее контролирует самый богатый человек страны Ринат Ахметов.

"Цель освобождения экономики от влияния олигархов является абсолютно фундаментальной, и у нас есть очень твердые идеи по этому поводу: это часть реформ, которые необходимо провести для вступления Украины в Европейский Союз. Если бы мы пошли на компромисс по этому вопросу, мы нанесли бы ущерб долгосрочным перспективам страны", - заявила Corriere глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Несмотря на то, что миллионы украинцев сейчас страдают от низких температур и отключений электроэнергии, Рено-Бассо не намерена давать кредиты или гарантии под кредиты для ДТЭК.

ЕБРР хотел бы, чтобы Ахметов отказался от контроля над группой.

"Нам нужна смена структуры", - заявила Рено-Бассо.

Напомним, во время массированной атаки 17 ноября были атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. В результате чего было серьезно повреждено оборудование станций.