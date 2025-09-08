В ночь на понедельник дроны атаковали район Трипольской ТЭС в Киевской области.

Об этом сообщают столичные телеграм-каналы.

По их данным, ночью были прилёты, после которых начались проблемы с электроснабжением в Киевской области и некоторых районах столицы.

Каналы опубликовали видео ударов по теплоэлектростанции.

Позже их информацию подтвердило Министерство энергетики в своих соцсетях, не упоминая конкретно эту ТЭС.

"Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области", - сообщило ведомство.

"Сейчас спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела. Мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", - добавили в Минэнерго.

Трипольская тепловая электрическая станция была сдана в эксплуатацию в 1973 году и стала самой мощной электростанцией в Киевской области. Она также являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Напомним, в апреле прошлого года в результате российской массированной ракетной атаки Трипольская ТЭС была сильно разрушена. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

Весной 2024-го в "Центрэнерго" заявляли, что оборудование станции разрушено на 80%.