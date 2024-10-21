Трипольская тепловая электростанция в Киевской области не будет участвовать в этом отопительном сезоне.

Репортаж с украинского энергообъекта опубликовала немецкая газета Deutsche Welle.

ТЭС была разрушена в ходе массированной ракетной атаки россиян в апреле и перед началом отопительного сезона пребывает в нерабочем состоянии.

На кадрах можно заметить, что ударом была обрушена крыша машинного зала ТЭС. С тех пор уцелевшие трубные коммуникации и шкафы управления находились под воздействием атмосферных осадков.

В некоторых местах всё ещё лежат фрагменты разбитых труб и бетонная крошка.

"Все мощности мы восстановить точно не сможем. И сегодня мы уже говорим не только о процессе восстановления, а мы говорим о практически постройке электрической станции с нуля. Это настоящий терроризм", – сообщил глава "Центрэнерго" Евгений Гаркавый.

До апрельской атаки РФ Трипольская ТЭС обеспечивала энергией Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области. Согласно прогнозам ООН, в зимний период отключения электричества у бытовых потребителей ожидается до 4-18 часов в сутки.

Вместе с этим, с началом отопительного сезона ожидаются новые удары россиян по энергообъектам Украины.

Ранее власти сообщали, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению после российских обстрелов.

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