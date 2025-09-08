Опубликованы кадры изнутри здания Кабинета министров Украины после массированного удара РФ по Киеву утром 7 сентября.

Фрагмент репортажа корреспондента издания "Суспильне" публикуют политические телеграм-каналы. В пабликах также появилось видео с моментом падения ракеты на правительственное здание.

Из помещения виден пролом в стене и частичное обрушение крыши. Сообщается о продолжении ликвидация последствий воздушной атаки.

Ранее появились кадры пожара в Кабмине после ракетного удара РФ. Для борьбы с огнём привлекли вертолёт ГСЧС.

В министерстве внутренних дел Украины предварительно подтвердили, что на здание Кабинета министров упали именно обломки "Искандера".

Война в Украине продолжается 1293-й день.

В ночь на понедельник россияне атаковали очередной объект украинской энергетики: под ударом беспилотников оказалась Трипольская ТЭС, которой ещё в прошлом году был нанесён большой ущерб вследствии ракетной атаки РФ.

Последние новости с ключевыми событиями 8 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

