Упал Искандер. Появилось видео из здания Кабмина после ракетной атаки
Опубликованы кадры изнутри здания Кабинета министров Украины после массированного удара РФ по Киеву утром 7 сентября.
Фрагмент репортажа корреспондента издания "Суспильне" публикуют политические телеграм-каналы. В пабликах также появилось видео с моментом падения ракеты на правительственное здание.
Из помещения виден пролом в стене и частичное обрушение крыши. Сообщается о продолжении ликвидация последствий воздушной атаки.
Ранее появились кадры пожара в Кабмине после ракетного удара РФ. Для борьбы с огнём привлекли вертолёт ГСЧС.
В министерстве внутренних дел Украины предварительно подтвердили, что на здание Кабинета министров упали именно обломки "Искандера".
Война в Украине продолжается 1293-й день.
В ночь на понедельник россияне атаковали очередной объект украинской энергетики: под ударом беспилотников оказалась Трипольская ТЭС, которой ещё в прошлом году был нанесён большой ущерб вследствии ракетной атаки РФ.
Последние новости с ключевыми событиями 8 сентября – у нас в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.