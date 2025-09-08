Во время масштабной российской атаки в ночь на 7 сентября в здание Кабинета министров Украины на улице Грушевского в Киеве попал не дрон типа "Герань", как писали СМИ, а крылатая ракета 9М727 оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Об этом сообщает портал Defense Express со ссылкой на источник, знакомый с анализом обломков.

Как пишет Defense Express ракета не взорвалась, а возникший на верхних этажах здания пожар был вызван возгоранием топлива из баков "Искандера".

В случае штатного взрыва боевой части ракеты, масса которой составляет около 450 кг, последствия удара были бы значительно более разрушительными, добавило издание.

Официальной информации о том, что упало на здание правительства, пока не было.

Фото обломков "Искандера", упавшего на Кабмин, опубликовало посольство ЕС.

Вчера после прилета мы публиковали первые подробности о нем. По данным народного депутата Ярослава Железняка, из-за удара пострадал последний этаж здания, где находится офис премьер-министра, а также зал заседаний правительства.

После попадания по Кабмину западная пресса писала, что этот удар смог прорвать самую сильную зону украинской ПВО.