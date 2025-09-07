Россия может проводить массированные удары дронов, аналогичные сегодняшнему, раз 2-4 дня. А сентябрь может стать рекордным по налётам месяцем.

Об этом заявил украинский военный эксперт Александр Коваленко в своем телеграм-канале.

Отталкиваясь от украинских разведданных по производству "Гераней" и их модификаций, он полагает, что РФ за лето накопила несколько тысяч дальнобойных беспилотников. Это позволит Москве выйти на периодичность массированных налётов раз в 2-4 дня.

"Это всё указывает на то, что угроза повторения массированного, концентрированного налёта российских войск остаётся довольно высокой до сих пор, а сентябрь вполне может стать рекордным по налётам месяцем", - написал Коваленко.

Напомним, сегодня РФ атаковала Украину рекордным количеством дронов: в небе находились 810 "Гераней" и дронов-имитаторов. По данным ВСУ, было сбито или подавлено 747 из них.

Также было запущено 13 ракет: 9 крылатых "Искандер-К" (сбито 4) и 4 баллистические "Искандер-М/KN-23" (все достигли целей).

Зафиксировано 65 прилетов на 37 локациях.

Напомним, что, по информации The New York Times, сегодняшний удар российскими дронами смог преодолеть одну из самых мощных зон украинской ПВО.

Ранее мы сообщали, что Россия близка к производству более 6000 беспилотников "Герань" в месяц. Об этом в Главном управления разведки Минобороны Украины сообщили американскому телеканалу CNN.