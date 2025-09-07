В заявлениях европейских политиков по поводу России и войны в Украине существует противоречие. С одной стороны, на Западе говорят, что Россия очень слаба в военном плане, так как медленно продвигается на фронте, а с другой - что она так сильна и страшна, что вот-вот может напасть на Европу.

Такое наблюдение привел британский журналист Питер Хитченс в газете Mail on Sunday.

В качестве примера первого типа заявлений Хитченс цитирует слова бывшего командующего британской армией адмирала Энтони Радакина, который в недавнем интервью заявил, что улитка могла бы пересечь Украину быстрее, чем российская армия.

"Наши военные энтузиасты не могут решить, является ли Россия бесполезной, дряхлой державой или же представляет собой огромную угрозу для всей Европы. Одно или другое. Не оба варианта одновременно", - пишет Хитченс.

Также он приводит ещё одну цитату Радкина, который сказал, что Запад должен поддерживать Украину, "чтобы удержать ее в борьбе, продолжая навязывать эту цену России".

Хитченс называет это "поразительным признанием, показывающим, что Запад на самом деле не хочет прекращения войны в Украине".

"Запад не особо хочет мира. Западная политика в этом регионе направлена на предотвращение восстановления России. Запад всего лишь использует Украину как таран против России. Но непосредственно в самой войне он не участвует", - пишет Хитченс.

Ранее мы приводили заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Россия может быть готова напасть на страны ЕС к 2027 году.

Также власти Германии утверждали, что стране нужно подготовиться к скорой войне с РФ.