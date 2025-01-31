СМИ пишут, что РФ близка к запуску серийного производства "Искандер-М". В ЦПД это опровергают
Россия близка к запуску серийного производства новой баллистической ракеты "Искандер-М", которая будет вдвое дальнобойнее оригинала и сможет бить на 1000 км.
Об этом сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на источники.
В издании уточняют, что новая ракета также будет превосходить прошлую в точности попадания.
Других подтверждений этой информации нет.
Глава Центра по борьбе с фейками Андрей Коваленко называет эту информацию "ложью".
"Россияне используют это издание для подобных вбросов на англоязычную аудиторию и расчет, что информация попадет и в наше информационное пространство. Информация не соответствует действительности", - пишет он.
Также Коваленко отмечает, что из-за санкций у россиян технологически тяжело идет процесс производства "Искандер-М".
Ранее СМИ писали, что работа над дальнобойной версией украинской ракеты-дрона "Трембита", способной ударить по Москве, займет еще около года.
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