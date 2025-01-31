Россия близка к запуску серийного производства новой баллистической ракеты "Искандер-М", которая будет вдвое дальнобойнее оригинала и сможет бить на 1000 км.

Об этом сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на источники.

В издании уточняют, что новая ракета также будет превосходить прошлую в точности попадания.

Других подтверждений этой информации нет.

Глава Центра по борьбе с фейками Андрей Коваленко называет эту информацию "ложью".

"Россияне используют это издание для подобных вбросов на англоязычную аудиторию и расчет, что информация попадет и в наше информационное пространство. Информация не соответствует действительности", - пишет он.

Также Коваленко отмечает, что из-за санкций у россиян технологически тяжело идет процесс производства "Искандер-М".

Ранее СМИ писали, что работа над дальнобойной версией украинской ракеты-дрона "Трембита", способной ударить по Москве, займет еще около года.

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