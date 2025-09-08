Анализируем итоги 1293-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска впервые за долгое время продвинулись в Сумской области, в районе Юнаковки, сообщает военный паблики Deep State. Украинское командование ранее заявляло, что там перехватили инициативу ВСУ.

Кроме этого, российские войска продолжают несколько дней подряд активно продвигаться в Серебряном лесничестве.

При этом Генштаб ВСУ заявляет об освобождении села Заречное под Лиманом. Но, по данным Deep State, там пока нет полноценного украинского контроля - часть села под РФ, другая в "серой зоне".

В Днепропетровской области россияне, по данным Deep State, продвинулись в направлении Новоселовки (это в районе Январского, где до того у РФ уже были существенные продвижения).

Также минобороны России заявило о захвате села Хорошее в Днепропетровской области.

Этот населенный пункт находится между Сосновкой и Вороным. О продвижении на этом направлении россиян сообщал украинский военный паблик Deep State. На карте паблика село частично в серой зоне, частично под контролем РФ.

ВСУ продвинулись на ряде участков под Мирноградом и в районе Добропольского выступа, сообщает Deep State.

В частности, Украина вернула под контроль село Владимировка, а также расширила "серую зону" у Разино, Новоторецкого и Золотого Колодязя.

Главком Сырский заявил, что Украина под Покровском и Добропольем за август освободила больше территорий, чем потеряла.

"Потеряв в августе на Покровском направлении 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли. Подобное соотношение в нашу пользу – также и на Добропольском направлении", - написал Сырский.

Нардеп Безуглая назвала эти оценки "манипуляцией и ложью". "Манипуляция и ложь. Пока он на посту, забудьте о реформе ВСУ", - заявила она.

Если посмотреть на динамическую карту Покровского направления за август, под Покровском продвижения ВСУ в августе почти не видно, а на Добропольском направлении российский выступ был срезан примерно на 50%. При этом российские военные паблике утверждают, что выступ под Добропольем не срезан и там продолжаются упорные бои - обе стороны ввели в бой крупные силы.

Что в целом сейчас происходит на Донбассе и какой может быть план у РФ.

Хотя Москва и рассчитывает получить под контроль всю территорию Донбасса без боя (по данным СМИ Путин выдвинул это на Аляске как условие окончания войны), накал боевых действий в Донецкой области не снижается.

На данный момент под устойчивым контролем Украины остается до трети территории региона. Это агломерация Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка и Святогорск на северо-западе области. Также не захвачены ещё несколько городов - Покровск, Доброполье, Мирноград, Северск, Лиман.

По тому, куда пытаются продвигаться российские войска в последнее время, вырисовывается примерная стратегия РФ по захвату всей территории Донецкой области.

С начала лета (см. динамическую карту) наметились две "клешни", которые формирует армия РФ. Одна - около Покровска и Мирнограда, которые фактически находятся в полуокружении.

Вторая - вокруг Славянско-Краматорской агломерации.

Для развития второй "клешни" необходимо прорваться к северу около Доброполья (где в августе уже была попытка прорыва), и в районе Лимана (где как раз сейчас идет активное продвижение в Серебрянском лесничестве и на других участках).

Если расстояние между этими клешнями будет менее 30-40 километров (сейчас по разным картам около 60-70 км), то это пространство будет насквозь пробиваться дронами РФ, которые, как мы писали, после продвижения российских войск на Лиманском направлении, уже начали массово бить по трассе Славянск - Изюм. И фактически оборона северной части Донбасса станет для ВСУ крайне тяжелой задачей, что поставит вопрос о целесообразности дальнейшего удержания этой территории, так как потери обороняющихся украинских сил могут оказаться выше, чем у наступающих войск РФ.

В этой же логике идет и продвижение РФ к югу от Константиновки - максимально приблизиться к логистическим артериям ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации и парализовать их дронами.

Это не будет означать быстрого падения этой агломерации, поскольку ее готовили для обороны. Но это ухудшит стратегическое положение ВСУ, поскольку увеличит цену удержания остатков Донецкой области - и обеспечит россиянам предпосылки для продвижений и прорывов наподобие того, который был недавно под Добропольем.

При этом пока до такой "дроновой изоляции" севера Донецкой области еще далеко, и будет ли она осуществлена, зависит от наличия резервов у российского командования, а также от сил, которые смогут выделить ВСУ для обороны. Россияне, как утверждают некоторые западные СМИ и украинские OSINT-аналитики, сейчас перебрасывают дополнительные силы на Донбасс и готовятся к активной осенней кампании.

Но и командование украинских войск отправляет подкрепления. Которые на данный момент смогли купировать опасный прорыв около Доброполья, однако ещё не остановили продвижение РФ на Лиманском направлении.

Удар по Киеву и Кабмину. Угрозы энергетике

В ночь на воскресенье Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Эпицентром стал Киев, где впервые за всю войну был прилет по зданию Кабмина. Там загорелись два верхних этажа здания, где, по некоторым данным, расположены офисы премьер-министра.

Первоначально мэр Кличко заявил, что на Кабмин упали обломки сбитого "шахеда".

А украинские СМИ сегодня сообщили, что по Кабмину попала ракета "Искандер", которая не сдетонировала. А пожар вызвало разлившееся из нее топливо. Публикуется фото обломков "Искандера". В то же время данная версия (официально пока не подтвержденная) уже вызвала скептические комментарии, в которых отмечается, что даже неразорвавшийся "Искандер" принес куда бы большие разрушение зданию, чем они были зафиксированы.

New York Times пишет, что этот удар смог прорвать самую сильную зону украинской ПВО.

"Возвышаясь на холме и пересекаемый зелеными мощеными улицами, киевский правительственный квартал находится в центре кольца противовоздушной обороны и считается наиболее защищенной территорией в стране. Здание Кабинета министров находится рядом с Верховной Радой и резиденцией президента Владимира Зеленского," - пишет издание.

Отметим, что это не первый удар, который был по Печерским холмам. 1 января дрон попал в дом на улице Институтской в Киеве.

Также российская атака повредила два жилых дома (в одном из них погибли три человека, включая младенца) и вызвала масштабный пожар на Борщаговке - что там горело, до сих пор не сообщается.

В ту же ночь РФ атаковала дронами железнодорожный мост через Днепр в Кременчуге. Жд-полотно там до сих пор восстанавливают.

Сегодня ночью дроны ударили по Трипольской ТЭС под Киевом и по другим объектам энергетики. В ряде регионов ввели локальные аварийные отключения, сообщает Минэнерго. Напомним, ранее Путин анонсировал удары по украинской энергетике, если атаки ВСУ на российские нефтепроводы и НПЗ будут продолжаться.

Атаки тем не менее продолжились - в ночь на воскресенье Украина снова атаковала нефтепровод "Дружба" и НПЗ в Краснодарском крае.

Можно предположить, что и удары россиян по украинской энергетике также будут продолжены.

Отключения света этой осенью допускает гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

"Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы, особого оптимизма нет. В любом случае выводы по всем предыдущим атакам на энергетическую инфраструктуру сделаны. Энергетики уже имеют опыт, уже точно знают, что и как лучше делать в случае атак. Поэтому пока не расслабляемся, и я рекомендую населению и бизнесу тоже быть готовыми к различным сценариям", - пишет Коваленко.

Он советует запасаться пауэрбанками, фонариками, водой и продуктами.

Еще один прогноз сделал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он говорит, что некоторые города Украины зимой могут остаться без отопления. По его оценке, Украина запаслась достаточным количеством газа, угля и нефтепродуктов, но обстрелы могут привести к проблемам.

Хуже всего ситуация в крупных городах, в частности Киеве и Одессе. "Единственная часть энергосистемы, которая меня сегодня волнует, – это тепловая генерация в отдельных городах", – заявил Харченко.

Битва за санкции

Последние российские удары негативно, хотя и несколько "дежурно" прокомментировали в США. При этом Трамп, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что рассматривает усиление санкций против РФ по поводу этих ударов.

Он ответил "да" на вопрос, готов ли он ко второй фазе санкционного давления, и ушел.

Судя по поступающей информации, основная интрига вокруг санкций сейчас идет между Штатами и Европой.

Напомним, что Трамп на прошлой неделе заявил "коалиции желающих", что они сами должны сперва ввести санкции против Китая и Индии за покупки российской нефти - а уж потом требовать этого от США. Мы уже анализировали, что это, по сути, отказ Трампа брать на себя единоличные экономические издержки такого решения, которое, как уже признавали многие аналитики, может ударить по экономике Штатов и привести к торговой войне США с крупнейшими незападными странами.

Кроме того, это обнулит роль Трампа как переговорщика с Путиным - что, вероятно, является целью Европы, но чего не хочет допустить Белый дом.

Министр финансов США Бессент вчера снова выдвинул условием вторичных санкций против России участие в них Европы "Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами", - сказал он телеканалу NBC News.

Также СМИ пишут, что Вашингтон требует от европейцев полностью отказаться от закупок российского газа и увеличить закупки американских энергоносителей.

Сегодня стало известно, что европейская делегация уже поехала в Штаты, чтобы обсудить, как синхронизировать санкции с американскими и выполнить таким образом требование Трампа. Однако успех или провал этой миссии будет зависеть от двух вопросов.

Первый - намеревается ли Трамп в реальности сейчас вводить жесткие санкции против того же Китая, с которым планирует заключить торговую сделку. Возможно, эта попытка склонить к таким санкциям Европу является для США стратегией по усилению своей позиции на переговорах по сделке. Но даже в этом случае видится маловероятным, что Трамп сейчас "закусит удила" и снова начнет задирать тарифы против Китая - как показала практика, Пекин отвечает на это жестко и убытки уже однажды заставляли США откатить ситуацию назад.

Второй вопрос - готова ли собственно Европа производить "выстрел в ногу" и вводить пошлины аналогичные американским против Индии с Китаем, своих крупнейших торговых партнеров.

Наконец, есть версия, что Трамп вообще не хочет вводить никаких санкций, но стремится сделать за это ответственной Европу, обвинив ее в том, что она сама не хочет усиливать давление на РФ, а потому не может требовать того же от США.

На кого покажет Христенко

В Украину из ОАЭ вернули народного депутата от ОПЗЖ Федора Христенко, который ранее был задержан по экстрадиционному запросу в Дубае. СБУ обвиняет Христенко в том, что он, по заказу российских спецслужб, установил взаимодействие с рядом детективов НАБУ. Он уже взят под стражу по решению украинского суда.

Как его вывезли из Эмиратов - вопрос открытый. Официально это не объясняется. А источники украинских СМИ сообщают, что официальной экстрадиции не было, и Христенко по договоренности местных властей с Банковой просто выдали в руки СБУ.

Что это значит для целой когорты политэмигрантов, которые живут в ОАЭ, мы разбирались здесь. Однако более насущный вопрос - чем обернется возвращение в Украину Федора Христенко.

Его помещение под стражу является на данный момент главным внутриполитическим событием в Украине.

И означает, что подготовка контрудара Зеленского по НАБУ и САП, а также по их группе поддержки входит в завершающую стадию.

Напомним, попытка Банковой взять антикоррупционные структуры под свой контроль в июле через принятие соответствующего законопроекта закончилась провалом – из-за протестов внутри страны и давления Европы Зеленский был вынужден вернуть НАБУ и САП отобранные полномочия.

Жесткая реакция Европы, судя по всему, оказалась для Офиса президента неожиданной. Ранее, во времена правления демократов, НАБУ и САП патронировал Госдеп США. И на Банковой рассчитывали, что Трамп вписываться за "детище" Демпартии не будет. И, к слову, публично Белый дом вообще никак события в июле не комментировал.

Также на Банковой полагали, что и Европа не станет защищать НАБУ, а, как и прежде, будет прощать президенту воюющей с Россией страны, все, что он делает во внутренней политике. Однако расчет оказался неверным – европейцы в жесткой форме потребовали от Зеленского полномочия вернуть, что стало значимым событием – Европа показала, что теперь она берет под свою защиту "осиротевшие" структуры в Украине, которые ранее курировала Демпартия США (это касается не только НАБУ, но и, например, грантовых структур).

Это стало для Зеленского крайне неприятной неожиданностью. И он был вынужден отступить.

Но от планов поставить под контроль антикоррупционные структуры не отказался, так как это, по сути, для него вопрос сохранения власти. НАБУ и САП, а также созданная на западные гранты система различных общественных организаций остаются последними политическими элементами, которые Зеленский еще не контролирует. И вокруг этой инфраструктуры теоретически может быть выстроена система, которая организует поражение Зеленского на выборах после завершения войны. Тем более что сигналы из Европы (в частности из Британии) о подобном развитии событий уже поступают (подробнее мы писали здесь).

Поэтому цели Зеленского в отношении антикоррупционных и грантовых структур остаются неизменными, но методы будут меняться.

Как мы уже писали, теперь Банковая будет действовать не путем "лобового удара" через принятие закона, а через уголовные дела СБУ по госизмене против ключевых сотрудников НАБУ и САП с последующей сменой их руководства.

И возвращение в Украину Христенко, договариваться по которому в Дубай, по данным СМИ, летал один из замов главы СБУ, а процесс координировал секретарь СНБО (что само по себе показывает крайнюю важность этого вопроса для Банковой), является ключевым элементом данной стратегии ОП.

Теперь от Христенко СБУ может добиться показания против сотрудников НАБУ (в частности, против уже сидящего в СИЗО Магомедрасулова, а также против одного из ключевых детективов НАБУ Скомарова, который уже фигурировал на записях, представленных СБУ), после чего будут новые подозрения.

О подготовке такого плана, как раз накануне ареста Христенко, заявил и директор НАБУ Кривонос. Он сообщил, что СБУ готовит вал подозрений сотрудникам Бюро. А ранее он говорил, что Банковая готовит замену руководителей антикоррупционных органов, попытавшись поставив вместо них кого-то из бывших сотрудников (по слухам это может быть бывший первый заместитель главы НАБУ Гизо Углава).

В общем, план Банковой довольно очевиден. Но его успех (да и сама вероятность начала его реализации) будет, прежде всего, зависеть от реакции Европы.

Скорее всего, Зеленский попытается убедить европейцев, что речь идет не о "посягательстве на независимость антикоррупционных органов", а о разоблачении "пророссийских кротов в НАБУ", и проводить линию, что "кроты" эти начали расследовать дела против окружения президента не в целях борьбы с коррупцией, а по приказу из Москвы.

Но воспримут ли европейцы эти аргументы – вопрос пока открытый.

СЗЧ-майдан в Киеве

В Киеве в пятницу начался очередной виток протестной активности. На Майдан вышли противники ужесточения наказаний для военных.

Рада накануне приняла два законопроекта - об усилении ответственности за отказ от выполнения приказа и об отмене тюремного срока за СЗЧ, если человек вернулся в часть.

Это вызвало протест. На Майдане собралось несколько сотен человек, которые скандировали лозунги: "Военные не рабы!" и "Защитите права военных!".

После этой акции в "Слуге народа" заявили, что законопроект, ужесточающий ответственность военных за невыполнение приказа, смягчат ко второму чтению.

"Ко второму чтению из проекта закона следует убрать, в частности, нормы, предусматривающие безальтернативность жёсткого наказания в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет, и оставить возможность назначения более мягкого наказания. Исходим из того, что текст законопроекта в первоначальном виде не был бы поддержан в сессионном зале парламента", - заявили главы профильных комитетов, нардепы Завитневич и Ионушас.

Они также отметили, что законопроект в его жестком варианте поддержали Генштаб, Минобороны, Офис генпрокурора и СБУ.

То есть украинская власть уже второй раз после истории с НАБУ может из-за митингов пойти на попятный по своим наиболее жестким инициативам.

"Страна" узнала у самих военных, что они думают о принятом законопроекте по СЗЧ.

Если обобщить, то рядовой и сержантский состав относятся негативно. Среди офицеров есть сторонники такого шага. Однако, с другой стороны, они признают, что проблему это не решит, так как СЗЧ не станет меньше. Но теперь это будет билетом в "один конец" - сэзэчешники не вернутся в ВСУ, боясь тюремного наказания, а будут либо годами прятаться, либо бежать за кордон.

Капитан Виктор М.: "Усиление уголовной ответственности, да и вообще введение ее за СЗЧ - штука с двумя сторонами. С одной стороны, СЗЧ в ВСУ до недавних пор играла роль такого себе "лайт-перевода" из одной части в другую. Дело в том, что, если военному не нравилась часть, в которой он служил, по уставу для перевода в другую часть необходим был рапорт начальству, с просьбой о переводе. А также письменный запрос на него из той части, в которую он хотел перевестись. Но на самом деле этот механизм не работал вообще никак. Все рапорта просто выбрасывались в мусорную корзину, сколько бы их ни было подано. Логика этого проста - какому командиру хочется, чтобы его подчиненные переводились по собственному желанию? Тем более на фоне постоянной нехватки личного состава в любой части? Поэтому люди уходили в СЗЧ и их постфактум принимали в другой части, это так полуофициально работало реально. Этим даже рекрутеры пользовались - переманивали на нужные им должности хороших спецов из других частей. Как только сэзэчешник получал новую должность в другой части, посылалось уведомление, что он уже служит. И СЗЧ прекращалось. Теперь это так работать не будет, естественно многие недовольны. Так как уходили в СЗЧ не только в поисках "хорошей должности" или подразделения, а и просто сбегали от тупых командиров - "мясников", кидавших подчиненных на глупые атаки и штурмы. С другой стороны, СЗЧ было своеобразным тормозом, мешавшим воевать - война есть война и без потерь она не происходит. Перед выдвижением на боевые позиции все подразделения иногда "теряли" до половины личного состава - люди бежали в СЗЧ, спасая свою жизнь".

Главный сержант Игорь М., морская пехота: "Если будут садить в тюрьмы за СЗЧ, это еще больше закабалит военных, которые и так чувствуют себя в рабстве, и это совсем не шутка. Так как многие из нас уходили добровольцами в 2022 году, но совсем не предполагали, что это затянется на долгие годы - без отпусков, без увольнений. То есть сейчас, если не будет мира и война продлится еще на несколько лет, выходит, что мы обречены воевать почти пожизненно. В армии есть поговорка, что из нее можно уйти лишь вперед ногами. Многие из моих сослуживцев уходили в СЗЧ, просто потому что не выдерживали морально, без ротаций и отпусков все время рисковать жизнью. А потом возвращались - СЗЧ была лазейкой, за которую практически не наказывали. Кстати, многие уходили в СЗЧ из-за скотского отношения командиров - такое в армии сплошь и рядом. Очень много некомпетентных командиров, для которых солдаты - пыль, мясо, которое не жалко, типа, бабы еще нарожают. В таких подразделениях каждый второй - в СЗЧ.

Младший сержант Евгений П., морская пехота: "Я ушел добровольцем в 22 году, потом воевал на всех направлениях. Сейчас уже четвертый месяц в СЗЧ - причем попал в него не по своей воле. В мае был ранен, лечился в госпитале. Затем был выведен за штат - так поступают со всеми ранеными, формально выписанными из госпиталя, но еще нуждающимися в реабилитации и которым еще нужно пройти ВЛК перед возвращением в подразделение. Получал по 600 гривен зарплаты в месяц, так вот отблагодарили за ранение. Затем вдруг позвонили из части и сказали, что я нахожусь в СЗЧ. Оказалось, что из госпиталя в часть прислали письмо, что я выписан и годен к службе. Несмотря на то что сами врачи написали, что я должен пройти ВЛК после реабилитации. Но пройти ВЛК это долгая процедура - огромные очереди, я уже пару недель не могу дождаться, когда меня посмотрят врачи. Теперь получается, что по новому закону меня должны посадить? Это очередная тупость нашего государства".

Подполковник Константин К.: "Нормальный и правильный закон. Так как СЗЧ было настоящим бичом ВСУ - перед выходом по БР (боевому распоряжению) на позиции сразу терялась большая часть солдат. Из-за массового СЗЧ украинская армия превратилась в махновскую орду - типа, хочу - воюю, хочу - уйду в СЗЧ и мне за это ничего не будет. ВСУ разваливались на глазах из-за ухода солдат, сержантов и офицеров в самоволку. Но дисциплина - это основа любой армии. Без дисциплины нет армии. Соответственно - нет армии, нет государства. Поэтому обеими руками за этот закон".

Майор Дмитрий Д.: "С одной стороны, как офицер, я поддерживаю любые меры по укреплению дисциплины в армии. С другой стороны, понимаю, что толку от принятого закона много не будет и СЗЧ не станет меньше. Но теперь это будет билетом в один конец, сэзэчешники не будут возвращаться в ЗСУ, боясь тюремного наказания, а будут либо годами прятаться, либо сразу бежать за кордон".