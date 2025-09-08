В министерстве внутренних дел предварительно подтвердило, что на здание Кабинета министров упали обломки "Искандера".

Об этом в комментарии украинским СМИ сообщила представитель МВД Марьяна Рева.

По ее словам, об окончательном решении будет известно после полного проведения экспертизы.

"По предварительной информации, это был "Искандер". Скорее всего, это была крылатая ракета. Но окончательный ответ должна дать экспертиза. Надо дождаться результатов, которые точно укажут, какой тип ракеты был. Целила она именно в правительственный квартал", - сказала она.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил, что на Кабмин вчера упали обломки "Искандера".

"Впервые враг атаковал здание правительства Украины - удар был нанесен баллистической ракетой Искандер", - написал он.

Ранее западные СМИ писали, что во время масштабной российской атаки в ночь на 7 сентября в здание Кабинета министров Украины на улице Грушевского в Киеве попал не дрон типа "Герань", а крылатая ракета 9М727 оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Вчера после прилета мы публиковали первые подробности о прилете. По данным народного депутата Ярослава Железняка, из-за удара пострадал последний этаж здания, где находится офис премьер-министра, а также зал заседаний правительства.