В Министерстве внутренних дел заявили, что пожар в здании Кабинета министров был локализован, хотя пока окончательно не потушен.

Пожар в здании Кабмина охватил площадь в тысячу квадратных метров, сообщает столичная ГосЧС.

"Так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу", - отметила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

Она также подчеркнула, что все здания будут восстановлены, но потерянные жизни не вернуть.

"Мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, а действиями. Нужно усиление санкционного давления – прежде всего против российской нефти и газа. Нужны новые ограничения, которые ударят по военной машине Кремля", - добавила Свириденко.

Судя по опубликованным фото, для тушения пожара привлекли вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, сегодня ночью был массированный удар по Киеву. Среди прочего, прилет был по зданию Кабинета министров на улице Грушевского.

При этом Одессу ночью также массово атаковали "Шахеды". Пострадала многоэтажка в Аркадии, Дворец спорта, объект инфраструктуры.