Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов подтвердил, что военные планируют ухудшать мобильную связь в отдельных регионах во время атаки "Шахедов".

Об этом он заявил во время журналистам.

При этом он заявил, что полного отключения не будет.

Речь идет об ограничениях качества связи на отдельных территориях для того, чтобы модемы, которые россияне используют в своих аппаратах, не получали доступ к интернету.

Напомним, аналогичные меры уже давно используют в России.

Ранее мы писали, что, как сообщают СМИ со ссылкой на источники в Генштабе, такие меры эффективны для борьбы с БПЛА, на которых установлена камера, ведь сигнал с неё обычно передаётся по сети.

При этом отмечается, что дроны без камер (например, большинство "Шахедов" и недавно залетевшие в Польшу "Герберы") от таких мер серьёзно не пострадают.

Война в Украине идет 1299-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы писали, что Борис Джонсон посетил Одессу. Армия РФ продолжает наступление в Днепропетровской области, продвигаясь сразу на четырех участках. Президент США Дональд Трамп завлял, что может ввести в отношении РФ пошлины, жесткие санкции против банков и принять меры в отношении поставок ее нефти. В Беларуси, а также западных регионах РФ проходят крупнейшие учения "Запад-2025".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.