Украина вслед за Россией начнет ограничивать мобильный интернет во время воздушных тревог. Такие меры эффективны для борьбы с БпЛА, на которых установлена камера, ведь сигнал с неё обычно передается по сети.

Об этом со ссылкой на свои источники в Генштабе ВСУ сообщает "Суспильне".

Заявляется, что дроны на которых камер нет (такие как большинство "Шахедов" и недавно залетевшие в Польшу "Герберы") от таких мер пострадают не сильно.

"Смысл в таких мероприятиях (выключение мобильной сети – Ред.) есть. Насколько это необходимо зависит от конкретной ситуации и условий. Поэтому возможно целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БПЛА в режиме FPV", - рассказал "Суспильному" источник в Генштабе.

Напомним, аналогичные меры уже давно используют в России. Вместе с тем противник запускает по Украине дроны с sim-картами, которые осуществляют наведения на цель посредством мобильного интернета.

Ранее мы писали, что в своём комментарии о пересечении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками Владимир Зеленский призвал Европу создать вместе с Украиной общую систему ПВО, которая включала бы авиацию.