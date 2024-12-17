В захваченном Россией Крыму с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета "для обеспечения безопасности жителей полуострова".

Об этом заявили назначенные РФ местные "власти".

Сообщается, что это касается любых операторов, отключаться интернет может в любое время. Местные телеграм-каналы пишут, что мобильный интернет отключался и до этого по вечерам и ночью.

Российские военные паблики объясняют причину ограничений тем, что в беспилотниках ВСУ всё чаще находят сим-карты местных операторов, а в некоторых случаях были симки из РФ и "ДНР", которые поддерживали связь с оператором через российскую мобильную сеть. Поэтому при подтверждении массированной атаки беспилотников мобильный интернет будут отключать.

Напомним, недавно морские дроны ВМС уничтожили системы наблюдения армии РФ на захваченных газовых вышках возле Крыма.

А перед этим украинские разведчики поразили три дорогостоящих радиолокационных комплекса РФ в Крыму.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.