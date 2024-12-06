"Роскомнадзор" тестирует отключение РФ от зарубежного сегмента сети Интернет. Из-за этого в ряде регионов РФ жители столкнулись с ограничениями в работе интернета. В частности, речь идет о Дагестане.

Об этом сообщают российские медиа.

Они пишут, что в соцсетях появились жалобы на то, что перестали открываться иностранные сайты, проблемы зафиксированы также в работе отдельных приложений и мессенджеров.

Местная телекоммуникационная компания Ellco сообщила, что "в связи с проводимыми учениями "Роскомнадзора" по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту сети Интернет сегодня с 16:00 наблюдаются ограничения в доступе к некоторым сайтам и сервисам (WhatsApp и др.)".



Комментарий опубликовал и сам "Роскомнадзор". Согласно его сообщению, подобные "учения" проводятся ежегодно "для подтверждения готовности российской инфраструктуры сети Интернет обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия".

Ранее "Роскомнадзор" обвинял YouTube в "террористических действиях".

Напомним, в РФ грозили заблокировать "Википедию" за статью о вторжении в Украину.