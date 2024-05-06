В Евросоюзе появится надзорный орган, который будет регулировать Telegram - СМИ
Евросоюз начнет регулировать мессенджер Telegram. Надзорным органом, регулирующим работу мессенджера на территории всего ЕС, должен стать Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT).
Об этом сообщает бельгийское издание De Standaard.
BIPT будет следить за тем, как Telegram реагирует на распространение незаконного контента в мессенджере, например, на призывы к насилию, нелегальную продажу оружия и наркотиков.
Издание называет мессенджер "онлайн-приманкой для крайне правых, дилеров и террористов".
Если Телеграм не будет реагировать на жалобы пользователей, регулятор сможет его оштрафовать.
Ранее в Нацсовете по ТВ заявили, что Украина обсуждает регуляцию Telegram с Европой. Предлагается внести мессенджер в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции, что позволит его блокировать и штрафовать.
Напомним, что Украина нашла способ принуждать Telegram к удалению отдельных каналов. На мессенджер давят через Apple, которая грозит удалить приложение из App Store.