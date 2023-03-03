Все компании РФ с 1 марта обязаны усилить надзор за сотрудниками-мужчинами призывного возраста.

Копию шаблона сообщения об изменениях сведений о гражданах, состоящих на воинском учете, публикует Mash.

Ранее листок сообщения в военкомат оформляли сами кадровики, теперь же сотрудник должен идти в военкомат лично, а затем передавать корешок от листа в отдел кадров.

В отделе кадров сотруднику выдается расписка, что документ принят. После - подпись двух экземпляров обязанностей гражданина по воинскому учёту: один останется у работодателя, второй - дома.

В противном случае кандидату откажут в найме, а сотрудника могут уволить.

"Такой же tour de voenkomat придётся совершать при смене места жительства, семейного положения, образования, состояния здоровья, а ещё должности и конкретного подразделения организации-работодателя", - пишет Mash.

Ранее российские журналисты подсчитали, что осенью в РФ мобилизовали более полумиллиона военных, а не 300 тыс., как заявлялось.

А разведка Германии считает, что Путин собирается мобилизовать еще миллион человек.