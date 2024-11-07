Владимир Путин ответил утвердительно на вопрос, пользуется ли он интернетом. При этом президент РФ признался, что делает это "очень примитивным образом".

Ответ прозвучал на заседании дискуссионного клуба "Валдай" на вопрос модератора форума журналиста Федора Лукьянова.

"Так, иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть",- заявил глава Кремля.

Лукьянов уточнил у него, "нашими", то есть российскими ли, поисковыми системами пользуется президент.

"Вашими, вашими",- произнес Путин.

Касательно темы интернета он заявил, что тот должен следовать законам страны, где его используют. Однако добавил, что государству будет сложно и непродуктивно "запрещать все" в интернете. Путин считает, что обмен информацией в мире через интернет должен быть свободным, но обществу нужно оградить себя от деструктивного влияния.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Путин не читает телеграм-каналы, но в обзоры для него включают и публикации из них.

А в 2021 году Путин говорил, что не пользуется мобильным телефоном.