Российский лидер Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая пообещала, что Северная Корея будет "твердо стоять рядом с российскими товарищами".

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В пятницу дипломат КНДР встречалась с главой МИД РФ. На этой встрече, как сообщает служба новостей BBC, Цой Сон Хи дословно заявила: "С самого начала "специальной военной операции" уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне".

Ранее англоязычная южнокорейская газета The Korea Herald со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщила, что северокорейские солдаты будут получать около 2000 долларов в месяц за участие в войне против Украины. А рабочие КНДР - по 800 долларов.

Также Северной Корее поставят около 700 тысяч тонн риса, что частично покроет ее миллионный дефицит производства. И, возможно, Пхеньяну передадут передовые космические технологии для запуска своего разведывательного спутника.

Между тем сегодня глава Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО Андрей Коваленко заявил, что ВСУ впервые нанесли удар по военным Северной Кореи в Курской области России.