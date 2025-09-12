Во время воздушных тревог в Украине могут временно отключать мобильную связь или снижать скорость интернета.

Об этом сообщает издание "Суспильне" со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

В Вооружённых силах заявляют, что такие меры особенно действенны против бемпилотников с видео-камерами, что требуют быстрой передачи больших объёмов данных.

Напомним, аналогичные меры уже давно используют в России. Вместе с тем противник запускает по Украине дроны с sim-картами, которые осуществляют наведения на цель посредством мобильного интернета.

Ранее мы разбирались как изменит ситуацию вторжение российских БпЛА в Польшу.

Война в Украине продолжается 1297-й день. Последние новости с ключевыми событиями 12 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг войска РФ снова продвинулись в Серебрянском лесничестве, что в Луганской области: противник вышел к реке Донец в районе деревни Григорьевки и севернее Серебрянки. По данным украинский военных, россияне также захватили село Сосновку в Днепропетровской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.