Сегодня ночью россияне атаковали Нежинский район Черниговской области. Повреждены энергетический объект и железная дорога.

Об этом сообщают предприятия и местные власти.

На Нежинщине без электроснабжения остались более 4500 абонентов, сообщили в облэнерго.

После ударов по железной дороге остановилось движение поездов через Нежин.

По данным "Укрзализныци", атаки по железной дороге продолжаются со вчерашнего вечера.

Список отменённых и задержанных поездов приводится ниже.

Помимо объекта энергетики, РФ ударила 12 "Шахедами" по товарному поезду под Нежином, сообщили власти.

Также был удар по складам "Укрзализныци".

Также, по данным компании ДТЭК, в Украине этой ночью атакована ТЭС.

По данным ДТЭК, серьёзно повреждено оборудование электростанции.

Какая именно ТЭС попала под обстрел, не уточняется.

Ранее войска РФ ударили по Запорожью и Чернигову дронами и авиабомбами, что привело к жертвам и масштабным разрушениям.

Было зафиксировано не менее десяти взрывов. Один человек погиб, ещё девять получили ранения. В городе возникли пожары, повреждены жилые дома.

За день до этого под Черниговом дроны во второй раз за сутки повредили объекты электроснабжения.