РФ продалжает обстрелы инфраструктуры Украины. Фото: ГСЧС

Сегодня ночью россияне атаковали Нежинский район Черниговской области. Повреждены энергетический объект и железная дорога.

Об этом сообщают предприятия и местные власти.

На Нежинщине без электроснабжения остались более 4500 абонентов, сообщили в облэнерго.

Снимок сообщения Чернигов облэнерго

После ударов по железной дороге остановилось движение поездов через Нежин.

По данным "Укрзализныци", атаки по железной дороге продолжаются со вчерашнего вечера.

Список отменённых и задержанных поездов приводится ниже.

Перечень отменённых поездов Укрзализныци

 

Снимок сообщения в Фейсбуке

 

Помимо объекта энергетики, РФ ударила 12 "Шахедами" по товарному поезду под Нежином, сообщили власти.

Также был удар по складам "Укрзализныци".

Снимок сообщения городского головы Нежина

Фото последствий удара по железной дороге в Нежине

Также, по данным компании ДТЭК, в Украине этой ночью атакована ТЭС.

По данным ДТЭК, серьёзно повреждено оборудование электростанции.

Какая именно ТЭС попала под обстрел, не уточняется.

Ранее войска РФ ударили по Запорожью и Чернигову дронами и авиабомбами, что привело к жертвам и масштабным разрушениям.

Было зафиксировано не менее десяти взрывов. Один человек погиб, ещё девять получили ранения. В городе возникли пожары, повреждены жилые дома.

За день до этого под Черниговом дроны во второй раз за сутки повредили объекты электроснабжения.

