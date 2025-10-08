Ночью РФ атаковала энергетический объект и железную дорогу под Черниговом. Поезда идут с задержкой
Сегодня ночью россияне атаковали Нежинский район Черниговской области. Повреждены энергетический объект и железная дорога.
Об этом сообщают предприятия и местные власти.
На Нежинщине без электроснабжения остались более 4500 абонентов, сообщили в облэнерго.
После ударов по железной дороге остановилось движение поездов через Нежин.
По данным "Укрзализныци", атаки по железной дороге продолжаются со вчерашнего вечера.
Список отменённых и задержанных поездов приводится ниже.
Помимо объекта энергетики, РФ ударила 12 "Шахедами" по товарному поезду под Нежином, сообщили власти.
Также был удар по складам "Укрзализныци".
Также, по данным компании ДТЭК, в Украине этой ночью атакована ТЭС.
По данным ДТЭК, серьёзно повреждено оборудование электростанции.
Какая именно ТЭС попала под обстрел, не уточняется.
Ранее войска РФ ударили по Запорожью и Чернигову дронами и авиабомбами, что привело к жертвам и масштабным разрушениям.
Было зафиксировано не менее десяти взрывов. Один человек погиб, ещё девять получили ранения. В городе возникли пожары, повреждены жилые дома.
За день до этого под Черниговом дроны во второй раз за сутки повредили объекты электроснабжения.