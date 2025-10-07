Россияне за сутки нанесли более 26 ударов по энергообъектам Украины.

Об этом сообщает Минэнерго в Facebook.

"Только в эти сутки имеем более 26 атак на наши энергетические объекты. Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Одесская и Полтавская области фактически находятся под ежедневным прицелом врага", – заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Она подчеркнула, что наращивание дополнительных объемов производства энергетического оборудования является критически важным, а также призвала партнеров помочь с дополнительным оборудованием - не только новым, но и бывшим в употреблении, которое может заменить разрушенное в Украине.

"Имеем перечень насущных потребностей, который передадим "Группе семи" для дальнейшей проработки с каждой страной G7 более предметно", - добавила Гринчук.

Министерство энергетики Украины передало странам G7 перечень неотложных потребностей энергетического сектора. Помимо наращивания производства энергетического оборудования, в приоритете — усиление защиты: дополнительные системы ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов ожидает самую тяжелую зиму для города за три года войны из-за атак на энергосистему

Почему российские удары по украинским объектам энергетики стали эффективнее, объяснил эксперт.



