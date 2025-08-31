Этой ночью российские войска атаковали город Черноморск в Одесской области беспилотниками. Местные жители наблюдали зарево от пожара.

Об этом сообщали местные СМИ.

По предварительной информации, был атакован порт и питающая его подстанция.

Там загорелись терминалы и склады, пламя до сих пор не удаётся локализовать. Спутниковые снимки NASA фиксируют крупные очаги возгораний.

Под удар попало иностранное судно под флагом Сан-Томе и Принсипи, задействованное в "серой логистике" украинского ГУР. По данным, оно перевозило комплектующие для морских дронов, электронику для дальнобойных БпЛА, взрывчатку и стрелковое вооружение.

В городе около 30 тысяч домохозяйств остались без света и воды.

Позже появилась информация, что в Одесской области ночью были атакованы четыре энергетических объекта ДТЭК.

Компания заявила, что как только специалисты получат разрешение от военных и спасателей, они начнут обследование оборудования и аварийно-восстановительные работы.

При этом СМИ сообщали и о взрывах в предместьях Днепра. Взрывы звучали в Павлограде Днепропетровской области.

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что враг открывал огонь из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град".

Был атакован районный центр, Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская и Мировскаяя общины Никопольского района.

"Пострадал 46-летний мужчина. Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Повреждены два многоквартирных дома и нежилое здание. Разбиты семь частных домов, семь хозяйственных построек, еще одна – уничтожена. Зацепило также два гаража, линии электропередач и газопровода", – говорится в сообщении.

В Покровской поселковой общине района ранения получила 58-летняя женщина. Горела крыша частного дома. Ночью защитники неба уничтожили над областью 11 вражеских БПЛА, сообщили в ВК.

"По уточненной информации, вчера днем российские войска ударили беспилотником и по Петропавловской общине. Разбит частный дом, загорелось хозяйственное сооружение", – написал Лысак.

Также был зафиксирован прилёт бесспилотника по населенному пункту Синельниково.

Война в Украине идет 1285-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

