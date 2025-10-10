В пятницу, 10 октября, в Украине идет 1325-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 10 октября

09:10 На левом берегу Киева из-за блэкаута произошел транспортный коллапс.

Метро работает с перебоями, в подземке и наземном транспорте давка. Цены на такси резко подскочили: доехать на правый берег стоит от тысячи гривен.

09:03 Украинский нардеп считает бессмысленными призывы устроить блэкаут в России.

"Опять пошли духоподъемные посты: всё, надо вырубить свет Москве, уж мы-то сейчас! К чему это? Они, обладающие намного большими возможностями, чем мы, в ракетах, несоизмеримо большими, к счастью, до сих пор рубят безуспешно, так как вырубить им?" - написал "слуга народа" Максим Бужанский.

Он считает, что нужно бить по другим объектам.

08:56 Электроснабжение в Черноморске восстановлено, сообщает глава Одесской ОВА Кипер. Критическая инфраструктура работает в обычном режиме.

08:47 Глава Днепропетровского облсовета призвал "быть готовыми к любым сценариям".

"Россия рассчитывает, что тяжёлая зима и лишение украинцев тепла, света и воды сломают волю страны и улучшат переговорные позиции Москвы. И каждому из нас важно помнить простые вещи: заряжать гаджеты, иметь павербанки, запастись необходимым и быть готовыми к любым сценариям", - написал Николай Лукашук.

08:41 Кадры из Броваров, где упал сбитый беспилотник.

08:34 В части города Самар в Днепропетровской области, а также в Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах временно отсутствует электроснабжение из-за аварии в сети, сообщили в ДТЭК.

Связано ли это с ночными обстрелами, не сообщается. При этом власть региона подтверждала удары по энергетике.

08:27 Видео ночных прилетов по Киеву.

08:25 Предварительная карта ночных атак на Украину, после чего в ряде регионов начались отключения света.

08:13 Сколько продлятся отключения света в Сумах, определить невозможно, заявляет горсовет. Причина отсутствия света - удары по энергетике. В городе введены аварийные отключения для 10 очередей потребителей.

08:06 Ночью от воздушной атаки кроме столицы пострадали другие регионы.

Днепропетровская область. По региону нанесены удары дронами и ракетами. Взрывы слышали в Днепре, Каменском и Криворожском районах. Повреждена энергетическая инфраструктура, возникли пожары, последствия уточняются, сообщил глава ОВА Сергей Лысак. В Кривом Роге в результате попадания крылатой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. Из-за атак задерживаются некоторые поезда, сообщили в "Укрзализныце".

Запорожская область. По городу нанесено пять ракетных ударов. Зафиксированы повреждения объектов газовой инфраструктуры, в некоторых районах временно отключают газоснабжение, сообщил "Запорожгаз". Также перекрыто движение по плотине ДнепроГЭС - как утверждается, в целях безопасности, прилетов по плотине не подтверждали. В областном центре пострадал жилой дом, погиб 7-летний мальчик, его отец в больнице.

Полтавская область. В Кременчуге частично отсутствуют свет и вода, в городе были слышны взрывы. ВСУ сообщали о ракете, направлявшейся в сторону города.

Харьковская область. В Харькове введены аварийные отключения света. Вчера вечером мэр города сообщал о более чем 20 прилетах "Гераней" по Немышлянскому району. Другой официальной информации о регионе пока не было.

Киевская область. Власти пишут о прилетах по магазину и частным домам.

08:00 В результате атаки на столицу пострадали 12 человек, сообщает Кличко. 8 из них находятся в больницах. Четверо получают помощь амбулаторно.

07:55 В Киевской области ввели экстренные отключения света, сообщает ДТЭК.

07:50 Россия ночью нанесла массированный удар по энергетике, сообщает Минэнерго.

По данным местных властей, аварийные отключения света начались в Киеве, Харькове, Полтавской и Сумской областях.

07:48 По словамКличко, в Печерском районе столицы обломки сбитого дрона попали в многоэтажный жилой дом. Огонь охватил несколько квартир, пожар ликвидирован. Пострадали девять человек, их число может увеличиться.

В Голосеевском районе поврежден фасад и выбиты окна на пятом этаже десятиэтажки, во дворе сгорели автомобили.

В Деснянском районе обломки ракеты упали на открытую территорию возле поликлиники, в Подольском — тоже на открытой местности.

С перебоями работает столичное метро. На красной линии поезда будут курсировать между станциями "Академгородок" — "Арсенальная", интервал движения 6 минут. На синей - между станциями "Героев Днепра" - "Теремки", интервал движения 6 минут. На зеленой - между станциями "Сырец" — "Кловская", интервал движения 7 минут. Движение поездов на участке от станции "Печерская" до "Красного хутора" пока перекрыто.

07:45 Около полуночи дроны атаковали киевскую ТЭЦ-6, в городе начались перебои со светом и водоснабжением. По данным мэра Кличко без электричества и частично без воды остался левый берег Киева.