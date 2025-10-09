Анализируем итоги 1324-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте и обстрелы

Армия РФ продвинулась на двух участках Днепропетровской области в районе Новоселовки и Сичневого (Январское), сообщает Deep State.

Отметим, что недавно ВСУ сообщали о своем наступлении в районе Сичневого.

Севернее российские войска закрепились в селе Филия, сообщил украинский военный с позывным "Мучной". По его словам, россияне готовятся к масштабному наступлению в направлении Новопавловки, концентрируя там силы.

Также у РФ продвижение южнее, в Запорожской области около Полтавки.

И на севере Донецкой области около Выемки, что южнее Северска.

Ночью россияне продолжили наносить удары по украинской энергетике и железной дороге.

Крупная атака дронов была на объект ДТЭК в Одесской области, после чего без света остался город Черноморск. Там также произошел масштабный пожар в морском порту.

Также россияне нанесли удары по железной дороге в Сумской и Черниговской областях, после чего на этих направлениях было остановлено движение жд-транспорта. А под Конотопом был очередной прилет по локомотиву (о том, что такие удары могут парализовать жд-сообщение в Украине, мы уже писали здесь).

В России ночью было атакован Коробоковский газоперерабатывающий завод, пишут паблики. Губернатор Волгоградской области подтвердил прилёт и пожар на одном из предприятий энергетического комплекса.

Возвращаясь к ударам по украинской энергетике - за последние дни РФ уничтожила 60% газодобычи Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Вероятно, это вынудит Киев потратить 1,9 млрд евро на импорт 4,4 млрд кубометров топлива до конца марта - это порядка 20% годового потребления.

После атак по Харьковской и Полтавской областям Украина попросила партнеров о срочном предоставлении оборудования для ремонта энергетической системы, дополнительных системах ПВО и финансовой поддержки для оплаты газа. По данным источников, стоимость аварийного ремонта энергосистемы оценивается примерно в 758 миллионов евро.

"Хотя Украина пережила предыдущие зимы благодаря генераторам и оказанию помощи гражданскому населению во время зимних отключений электроэнергии, растет обеспокоенность тем, что устранить ущерб от недавних нападений до конца зимы не удастся", - говорится в статье.

Это информация подтверждает то, что "Страна" писала ещё во вторник - о резком падении добычи газа и темпов закачки газа в газохранилища после российских ударов в последнюю неделю.

"Понятно, что большую часть добывающих мощностей постепенно восстановят, но это все равно дело не одного дня. В итоге на отопительный сезон возникает дополнительная потребность примерно в 2-3 млрд кубометров газа в зависимости от температурного режима и темпов восстановления. Деньги, которые "Нафтогаз" планировал потратить на импорт газа, впритык покрывали лишь прежние оценочные потребности. На новые 2-3 млрд кубометров средств пока нет. А это по нынешним ценам - от 800 млн до 1,2 млрд евро. Причем цена в последние дни начала расти - после того как НАК вышел с заявками на покупку больших объемов. Таким образом "Нафтогазу" сейчас нужно срочно откуда-то взять плюс-минус миллиард евро. И это если цена сильно не вырастет", - рассказал источник.

Задействованы ли ракеты "Фламинго"?

Отдельные западные СМИ начали писать об успехах украинской ракеты "Фламинго". Военные эксперты в этом усомнились.

Три ракеты "Фламинго" были использованы при атаке на пограничную базу ФСБ на севере Крыма, сообщает Die Welt без уточнения источника информации, предполагая, что это было испытание в боевых условиях.

Норвежский эксперт по ракетам считает, что только две ракеты достигли цели, а одна упала в сотне метров от цели. "На первый взгляд, это не очень хороший результат. Однако, если учесть, что удары оставили кратеры диаметром до пятнадцати метров, становится ясно: недостаток точности компенсируется огромной ударной силой", - пишет Welt.

Издание также ссылается на недавнюю статью The Economist, согласно которой один запуск "Фламинго" стоит примерно в 500 тыс. евро - для сравнения Tomahawk стоит два миллиона евро за штуку.

Welt считает "удивительным", что вокруг этих ракет "стало так тихо" в последнее время. Издание утверждает, что по неким данным, их производилось 50 единиц в месяц.

"Так где же остались "Фламинго"? Украинская армия могла усомниться в боеспособности своего нового оружия и распорядиться о его доработке. Кроме того, производственные мощности могли быть повреждены в результате российских атак. Информация о задержках в производстве не поступала в открытый доступ, но эти возможности нельзя исключать. Кроме того, возможно, что украинское руководство ждет, пока собственные ракеты смогут быть использованы в сочетании с американскими "Томагавками", поставку которых, похоже, все-таки рассматривает правительство США", - пишет Welt.

Напомним, 31 августа, многие украинские телеграм-каналы опубликовали видео, как утверждалось, запуска "Фламинго". Однако с тех пор так и не появилось более-менее достоверных сведений о том, куда эти ракеты попали и попали ли вообще.

При этом украинские эксперты выражают сомнения, что для удара по пограничной базе ФСБ в Крыму применялись "Фламинго".

"Достоверного подтверждения штатного боевого применения "Фламинго" я нигде не нашёл. И это никак не могут быть журналистские статьи - ни наши, ни зарубежные - которые основаны на пиар-информации самой компании "Fire Point". Обычно таким подтверждением является официальное сообщение от нашего Генштаба, подкреплённое спутниковыми или иными фото. В частности, по крылатой ракете "Пекло" такие материалы действительно существуют", - написал бывший инженер "Южмаша" Александр Кочетков.

"Не могу считать подтверждением боевого применения видео с запуском трёх "Фламинго" куда-то в сторону моря. Разрушения пограничной заставы в Крыму, которые якобы являются работой "Фламинго", на фото выглядят как нанесённые другими, менее мощными средствами. Да и до Крыма никак не три тысячи километров", - добавил Кочетков.

Напомним, что в западных СМИ ранее уже появлялись достаточно скептические публикации относительно возможностей "Фламинго". Кроме того, производитель этих ракет компания Fire Point (считается близкой к окружению президента) в последнее время оказалась в центре ряда скандалов. СМИ писали о том, что в ее отношении НАБУ расследует уголовные дела по злоупотреблениям по поставкам дронов в армию.

Поэтому ряд комментаторов восприняли появившуюся вскоре после начала расследования информацию о разработке и применении ракет "Фламинго" как пиар-акцию Fire Point с целью отвлечь внимание от коррупционного скандала, а также привлечь финансовую помощь европейских стран.

Россия внедряет дроны-перехватчики

Украинские и российские военные паблики сообщают о появлении у россиян дронов-перехватчиков, которые уже начали сбивать украинские дальнобойные ударные БПЛА.

Публикуется видео такого сбития.

Украинские медиа пишут, эти перехватчики применяются против моделей FP-1, “Лютый” и аппаратов на базе легкомоторных самолетов типа Е-300, которые Украина активно использует для атак на нефтеперерабатывающие заводы и военные объекты в глубине российской территории.

С российской стороны утверждается, что подразделения с дронами-перехватчиками развернуты в составе зенитно-ракетных частей. Они работают совместно с китайскими радиолокационными станциями, способными обнаруживать беспилотники на дистанциях до 15 километров. Конкретные типы самих перехватчиков не раскрываются.

Украинские паблики пишут, что теперь можно ожидать попыток повысить высоту полета дальнобойных дронов или оснастить их камерами и датчиками для уклонения. Однако такие решения делают аппараты более заметными и дорогими.

Напомним, что Украина также утверджает, что начала сбивать "Шахеды" дронами-перехватчиками. Но, как говорят критики, на поток этот процесс еще не поставлен, и российские дроны наносят Украине массовый ущерб.

Анкоридж и "Томагавки"

Сегодня в Кремле дезавуировали заявления российского МИД об "исчерпании импульса" после встречи Путина и Трампа на Аляске.

Такую формулировку вчера использовал замглавы ведомства Рябков. Но сегодня помощник Путина Ушаков выступил с прямым опровержением слов дипломата.

"Какие-то там заявления о том, что импульс Анкориджа исчезает или импульс исчерпан, это высказывание совершенно неверное. Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже", - сказал Ушаков.

То есть, из его слов вытекает, что некие договоренности между двумя президентами во время встречи были заключены.

"Контакты между представителями администрации российского президента и президента Трампа постоянно проводятся. И эти контакты проводятся как раз на основе тех договоренностей и тех пониманий, которые были сформулированы непосредственно перед встречей на Аляске и в ходе этой встречи. В ходе встречи действительно два президента договорились о весьма существенных элементах, которые могли бы составить основу мирного регулирования в Украине", - сказал помощник Путина.

По его словам, "эти понимания и договоренности, которые достигнуты были в Анкоридже, они не всем нравятся. Они не нравятся, например, европейцам. Они не нравятся украинскому режиму. То есть не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного регулирования украинского кризиса. Но эти договоренности и понимания им не нравятся, но это не значит, что эти договоренности и понимания не работают. Они работают, и в частности на основе этих договоренностей и пониманий мы продолжаем и будем продолжать контакты с американскими партнерами".

Иными словами, Кремль решил прямо опровернуть слова заместителя Лаврова о том, что договоренности Путина и Трампа на Аляске фактически не работают. Исходя из слов Ушакова, они продолжают действовать.

Напомним, что из публичных заявлений и утечек в СМИ более-менее известно только об одном итоге встречи в Анкоридже: что Россия согласилась остановить войну в Украине в обмен на вывод украинских сил из Донбасса. И что у Трампа это сочли крайне позитивным результатом - поскольку Москва пошла на уступку, фактически сняв аналогичные требования по Запорожской и Херсонской областям.

Однако Украина при поддержке Европы отказалась от выхода из Донбасса. И Трамп, невзирая на первоначальную критику в адрес Зеленского по этому вопросу, судя по всему, от давления на Киев затем отказался. И даже начал активно критиковать Россию и говорить, что может предоставить Украине ракеты "Томагавк".

Но пока "Томагавков" он не предоставил. А также не совершил многих других действий, которых от него ждали: не усилил санкций против РФ (в том числе вторичных против покупателей ее энергоносителей), не дал добро на конфискацию российских активов, не изменил своей позиции по прекращению безвозмездной помощи Киеву.

То есть, кроме грозной риторики, пока что Белый дом необратимо враждебных действий против Кремля после Анкориджа не осуществлял.

И в данном контексте слова Ушакова можно трактовать двояко. То ли действительно существует некий "пакт", который заключили Путин и Трамп по поводу войны в Украине и российско-американских отношений в целом. И которого президент США продолжает придерживаться, однако скрытно - маскируя его жесткими заявлениями в адрес Москвы (и, в таком случае, со временем можно ожидать нового изменения его позиции).

То ли Кремль такими заявлениями пытается удержать Трампа от окончательного перехода в антироссийский лагерь - показывая ему, что компромисс, несмотря ни на что, возможен.

Судя по колебаниям Трампа по вопросу "Томагавков" - передачу которых он вроде и готов согласовать, но пока этого не делает - позиция президента США сейчас действительно находится в неком пограничном состоянии.

Передача "Томагавков" стала бы водоразделом для политики Трампа на российском направлении, вернув отношения с Москвой на уровень прямой конфронтации, как при Байдене. А возможно переведя даже эту конфронтацию на совсем другой, куда более высокий, уровень, чем тот, что был при прежнем президенте США.

Но пока, судя по всему, решений по этим ракетам Трамп не принял.

И, хотя слухи об их поставках активно ходят, они пока ничем не подтверждаются.

Так, в последние дни некоторые российские Z-паблики написали, что "Томагавки" для Украины будут закупать Нидерланды и решение об этом на днях уже приняли Трамп и Госдеп. От этих пабликов информация широко разошлась, в том числе, и в Украине.

Однако никаких подтверждений ей нет. Единственное упоминание о решении США продать "Томагавк" Нидерландам (в количестве 175 ракет на сумму 2,19 млрд долларов) датировано ещё 25 апреля 2025 года, когда речь о поставках таких ракет Украине вообще не шла.

Судя по всему, это и стало основой для "новости" о том, что Трамп якобы одобрил схему поставок "Томагавк" Украине через Нидерланды.

Могут ли Нидерланды передать теперь ВСУ эти 175 ракет, о поставках которых договорились ещё в апреле? Также крайне сомнительно.

По данным западных СМИ, Нидерланды закупают эти крылатые ракеты для установки на фрегаты и подводные лодки (ракеты модификаций Tomahawk Block IV/V). В то время как для Украины, как мы уже анализировали, единственный реальный вариант - поставка ракет с пусковыми установками наземного запуска (Typhon). Однако они в одобренные Штатами в апреле поставки Нидерландам не входили.

Поэтому Нидерланды могут передать "Томагавки" Украине разве что вместе со своими кораблями или подводными лодками. Но это будет уже запредельный уровень прямого вовлечения стран НАТО в войну, готовность к которому на Западе на данный момент не просматривается.

Также профильные издания пишут о том, что сами вооруженные силы США закупают более 800 боеголовок "Томагавк" - но программа рассчитана до 2028 года (то есть, это не вопрос сиюминутного экспорта). В это число входят и поставки Нидерландам, которые таким образом тоже растягиваются на несколько лет.

Безусловно, Трамп может принять решение о передаче систем запуска "Томагавков" наземного базирования и ракет к ним Украине по какой-либо иной схеме через любую страну члена-НАТО (в том числе и через Нидерланды) однако подтвержденной информации об этом сейчас нет. И сам Трамп недавно дал понять, что окончательное решение по поставкам "Томагавков" он еще не принял.

Это подтвердил сегодня и Зеленский. Он заявил, что Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира, если он передаст Украине "Томагавки". Второе условие выдвижения Трампа на Нобелевскую премию - достижения прекращения огня.

При этом Зеленский уточнил, что Трамп в конце сентября не сказал ему по поводу передачи ракет ни "да", ни "нет". "Во время нашей последней встречи я не услышал ответа "нет". Я лишь услышал, что работа будет продолжена на техническом уровне, и эта возможность будет рассмотрена", — заявил Зеленский.

Отказ Трампа и китайский поток

Заявление премьера Дании о том, что помимо использования замороженных российских резервов нет других способов профинансировать Украину в условиях продолжения войны, высветило одну из важнейших проблем Киева – нехватка денег. О проблеме этой говорят не так громко, как о других (вроде нехватки личного состава ВСУ или же проблем с ПВО и защитой энергетики), однако она нарастает и, потенциально, может оказаться опаснее всех остальных.

Потому что решение других проблем также, в значительной мере, упирается в финансовый вопрос – где, например, взять деньги для выплаты зарплат (если речь идет об увеличении численности армии) либо для закупки ракет ПВО.

Проблемные вопросы с финансированием возникали за последние три года и ранее (например, во время торможения помощи Конгрессом США в начале 2024 года), однако, в целом до недавнего времени, они решались. Но в этом году ситуация значительно обострилась.

Финансовая формула войны для Украины состоит из трех переменных.

Первая – это собственные доходы бюджета. Они практически в полном объеме идут на финансирование войны и составляют около половины всей расходной части бюджета (в бюджете текущего года и следующего это будет примерно 60 млрд долларов).

Вторая – это оружие и прочая военная поддержка, которая безвозмездно предоставляется странами-партнерами. В 2025 году это примерно 50 млрд долларов. На следующий год Киев оценивает потребности по данному пункту в 60 млрд.

Третья – это финансирование странами-партнерами дефицита бюджета Украины, который идет на покрытие невоенных расходов. Это также примерно 60 млрд.

И в нынешнем году положение по всем трем пунктам сильно ухудшилось.

Во-первых, Трамп фактически отказался от продолжения помощи Украине, заявив, что теперь будет продавать оружие только за деньги, а просто о финансовой помощи США для покрытия дефицита бюджета речи и вовсе не идет. Исключение - передача разведданных, за которые Вашингтон Украине счет пока не выставляет.

Во-вторых, Евросоюз, на который упала теперь вся ноша по финансированию Украины (а на следующий год от них потребуется не много не мало 120 млрд долларов), сам испытывает возрастающие экономические трудности, на которые накладывается и усиление политической турбулентности. Поэтому деньги ему находить все труднее. Показательный пример – в фонде, который создается для финансирования закупок вооружений в США для нужд Украины, с августа сумма остается неизменной – всего лишь 2 миллиарда долларов, что уже вызвало критику Зеленского.

В-третьих, радикально изменилась сама структура военных расходов. Все больше и больше денег требуется на беспилотники – основное оружие нынешнего этапа войны. А львиная доля дронов собирается из китайских комплектующих, которые, понятное дело, КНР бесплатно предоставлять не будет. Поэтому чем больше производится беспилотников, тем больше денег нужно, чтоб заплатить китайцам. И это огромные дополнительные (и все возрастающие) расходы. И Европа с США помочь в этом плане с бесплатными поставками никак не могут, даже если захотят – сами они комплектующие для беспилотников в необходимом объеме не производят и также зависят от Китая. Поэтому для поддержания хотя бы паритета с россиянами по дронам Украина должна тратить все больше и больше денег.

В-четвертых, экономические проблемы на фоне затянувшейся войны, постепенного расширения зоны боевых действий и постоянных ударов по инфраструктуре и промышленности, испытывает и Украина. Рост ВВП в первом полугодии по данным Госстата упал до уровня ниже 1%. На следующий год в проекте бюджете предусмотрен рост доходов почти на 20% (которые, повторимся, планируют пустить на оборону). Но оправдается ли такой прогноз, если война продолжится и фронт и далее будет пусть и медленно, но откатываться вглубь станы, а радиус и интенсивность ударов беспилотников будет увеличиваться? Это вопрос открытый.

Предвестником грядущих проблем является ситуация с бюджетом на этот год. Его хотят уже в ближайшие недели увеличить более чем на 300 млрд для финансирования военных расходов (иначе, как заявляют в Раде, нечем будет платить зарплаты военным).

Причем, в качестве основного источника нового увеличения, правительство рассматривает доходы от замороженных российских активов. Однако по ним ЕС еще должен принять решение, чтоб позволить их тратить на военные цели. То есть, фактически этих денег еще нет.

В Кабмине, правда, уверены, что такое решение будет принято. И если это действительно произойдет, то дыра будет закрыта. Если нет – придется проводить фактическую эмиссию через выпуск облигаций госзайма, что приведет к ускорению инфляции и к угрозе девальвации гривны.

Так или иначе, но даже бюджет этого года, как видим, выполняется с большим напряжением. А по следующему году прогнозы вообще очень туманные. Решить проблему пытаются сейчас двумя способами.

Первый – убедить Трампа давать оружие в счет "взноса" в Фонд по ресурсной сделки с Украиной. То есть, фактически бесплатно – так как неизвестно когда эта сделка вообще заработает. Или, как вариант, обменять на американское оружие "передовые технологии Украины по беспилотникам". По обоим вопросам Киев пытается инициировать переговоры с Вашингтоном, но об их успехах пока ничего неизвестно.

Второй и главный путь решения финансовой проблемы, который видят украинские власти и часть их европейских партнеров – выдать "под залог" замороженных российских активов так называемый "репарационный кредит" в размере 140 млрд евро. Однако, против этого выступает часть стран ЕС, так как подобная схема, по их оценке, может трактоваться как фактическая конфискация российских активов, что подорвет доверие мировых инвесторов к зоне евро. Споры по этому вопросу все еще продолжаются. Но, как заявила премьер Дании, других идей, где найти деньги на финансирование Украины у европейцев нет.

Но даже если этот кредит и будет выделен, то он покроет потребности Украины лишь на год с небольшим. Даже если европейцы конфискуют все замороженные российские активы на сумму более 200 млрд евро это едва покроет двухгодичные потребности Украины в финансировании. Не говоря уже о возможных негативных последствиях для европейского финансового рынка.

Другими словами, уже в следующем году (если не договорятся о репарационном кредите) либо в перспективе 2-3 лет (если договорятся) Украина столкнется со стратегической проблемой дальнейшего финансирования войны.

Понятно, что украинские власти могут расчитывать на то, что за 2-3 года противник (Россия) рухнет под грузом своих проблем, но если этого не произойдет, то проблема с финансированием встанет крайне остро.

Само по себе это ещё не будет означать, что Киев может полностью потерять возможность продолжать сопротивление.

В конце концов есть еще такой инструмент как девальвация гривны - чтоб от меньших объемов внешней помощи получать больше гривны. Однако он сработает только если речь пойдет о незначительном дефиците финансирования. Если же он будет таковым, что гривню придется опускать до 100 за доллар, то это может означать коллапс критически зависимой от импорта украинской экономики да и создаст огромные проблемы с покупкой на мировом рынке вооружений (тех же беспилотников).

Поэтому от того как решится (или не решится) финансовый вопрос в огромной степени зависят и перспективы самой войны и переговорные позиции Киева.

Примирение Путина с Алиевым

Сегодня в Таджикистане впервые за долгое время встретились президенты РФ и Азербайджана.

Почти год отношения двух стран до сегодняшней встречи было сильно напряжены. Кризис возник после сбития азербайджанского самолёта над Чечней, а затем - массовых арестов и гибели задержанных азербайджанцев на Урале (детальнее об этом здесь).

Но на день рождения Путина 7 октября Алиев ему позвонил с поздравлениями, и они договорились встретиться в Душанбе. А сегодня уже состоялись переговоры.

Путин начал их с того, что фактически признал, что азербайджанский самолет был сбит из-за действия российской системы ПВО, однако вину за это возложил на Украину, чьи беспилотники в тот момент атаковали РФ и по которым стреляли россияне. И сказал, что самолет был сбит обломками, а не попадающими элементами российской ПВО.

"Россия в день трагедии с самолётом AZAL "вела" три украинских беспилотника, которые пересекли границу РФ. Две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах. Самолёт AZAL был задет, скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами. Экипажу самолёта AZAL было предложено совершить посадку в Махачкале, но они решили идти в аэропорт базирования", - заявил Путин.

Он принес соболезнования семьям погибших, напомнил, что уже приносил извинения, и заявил, что Россия оказывает содействие следствию. Также он пообещал компенсации семьям погибших.

Напомним, конфликт начался с того, что Алиев (уже после того, как Путин принес извинения) обвинил Россию в том, что она не признает своей вины в произошедшем.

Как видим, Путин ее так и не признал (а возложил ее на Киев).

Однако, Алиев дал понять, что объяснение Путина по самолету его удовлетворило. Он поблагодарил Путина за "подробное объяснение" обстоятельств инцидента и за то, что тот держит под личным контролем выяснение причин крушения самолёта, а также заявил об отсутствии сомнений, что следствие объективно в этом разберется.

Далее Алиев, как бы подводя черту под прежними конфликтными моментами, заявил, что отношения России и Азербайджана в этом году "развивались успешно", а все проекты "успешно реализуются". Он также пожелал "всего самого доброго" Путину и "дружественному народу России".

То есть, судя по всему, напряжение в отношениях Москвы и Баку начало спадать и Алиев согласился закончить конфликт, хотя Путин так и не признал вины РФ за сбитый самолет, а вопрос по гибели азербайджанцев на Урале вообще в публичном плане не упоминался.

В статье, ссылку на которую мы приводили выше, уже прогнозировалось, что дальнейшее усугубление конфликта между странами ставит Азербайджан в крайне уязвимую позицию сразу по нескольким направлениям. Во-первых, под ударом находится многочисленная и очень влиятельная азербайджанская диаспора в России, владеющая многими активами, которую, в случае углубления конфликта, могли полностью "раскулачить" (и показательные аресты ее представителей уже начались). Во-вторых, дальнейшее обострение создавало угрозу военного конфликта, в котором баку оказался бы в уязвимом положении, так как РФ могла бы быстро уничтожить всю нефтяную промышленность Баку.

С другой стороны, рост напряжения с одним из соседей (тем более, пока идет война в Украине) не нужен и России. Потому видимо, стороны и решили далее ситуацию не нагнетать.

По крайней мере на данном этапе.

Хотя, и новых обострений на 100% исключать нельзя.

Противоречия, о которых мы писали в статье по ссылке выше, также полностью не исчезли.