Президент Украины Владимир Зеленский затруднился ответить на вопрос, возможен ли в Украине блэкаут в случае продолжения обстрелов РФ.

Вопрос о блэкауте был задан на совместной пресс-конференции Зеленского и премьер-министра Нидерландов Дика Схофа, который находится с визитом в Киеве.

"Что будет с электричеством? Сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем соответствующим вызовам. Мы каждый день работаем над этим. Ну, будем защищать, будем бороться", - сказал Зеленский и снова заявил о возможности ответных ударов по энергетике РФ.

При этом он отметил, что Россия пытается уничтожить газодобычу Украины. Президент прогнозирует усиление ударов по этим и другим энергетическим объектам.

"Все это защитить будет сложно. Но мы готовим резервы, чтобы у людей были газ и свет. Будем бороться и наращивать собственное производство шаг за шагом", – заявил Зеленский.

Напомним, недавно Зеленский пригрозил российским властям ударами по объектам энергетики РФ в случае попытки устроить блэкаут в Украине. Он сказал, что если возникнет угроза масштабных отключений света в столице Украины, в Москве должны понимать, что тогда будет то же самое в столице России.

А начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов заверил, что Украина "найдёт оружие", чтобы оставить Москву без света, если войска РФ оставят без электричества Киев.



Однако после массированного обстрела Львова Зеленский изменил риторику и призвал Россию к воздушному перемирию. Возможно ли оно и что президент имел в виду, мы разбирали в отдельном материале.







