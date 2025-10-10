России не удастся устроить массовые отключения света в Украине этой зимой.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью испанской газете El Pais.

Интервью вышло в аккурат в момент масштабных отключений света в 10 регионах Украины. В беседе с журналистом чиновник заверил, что Россия не сможет разрушить украинскую энергосистему и жители страны переживут эту зиму, как предыдущие.

"На этот раз России не удастся погрузить Украину во тьму. Они могут сделать нашу жизнь невыносимой, очень, очень сложной… Но им не удастся разрушить нашу энергетическую систему. Мы переживём следующую зиму, как пережили предыдущие. И степень страданий нашего населения будет зависеть прежде всего от масштаба российских атак и эффективности обороны наших ВВС", - сказал Тимченко.

Он добавил, что страна "хорошо подготовлена к зиме: у нас достаточно производственных мощностей, как тепловых, так и гидроэлектростанций, большие запасы угля, а также газ, который мы продолжаем импортировать". По словам Тимченко, "у нас больше опыта и оборонительных возможностей".

Ранее глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук заявил, что украинцы должны быть готовы к любым сценариям с электричеством.



Между тем Владимир Зеленский затруднился ответить на вопрос о вероятности наступления блэкаута в Украине в случае обстрелов РФ.