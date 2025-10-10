Граждане Украины должны готовиться к любым сценариям с электричеством.

С таким призывом выступил в своем телеграм-канале глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По мнению чиновника, война на фронте превратилась и в войну против мирного населения — из-за тяжёлых условий, вызванных постоянными ударами РФ по объектам энергетики.

"Россия рассчитывает, что тяжёлая зима и лишение украинцев тепла, света и воды сломают волю страны и улучшат переговорные позиции Москвы. И каждому из нас важно помнить простые вещи: заряжать гаджеты, иметь павербанки, запастись необходимым и быть готовыми к любым сценариям", - написал Лукашук.

Напомним, сегодня ночью войска РФ нанесли массированный удар по Левобережью и Киеву. Из-за обстрела начались масштабные перебои со светом в столичном регионе, на Днепропетровщине, Полтавщине, Харьковщине, в Запорожской области.

На днях Минэнерго передало странам G7 перечень неотложных потребностей энергетического сектора Украины, включая оборудование для усиления защиты объектов энергетики.

