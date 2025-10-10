Народный депутат и глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев заявил о растущей угрозе третьей мировой войны. В связи с этим он призвал к деэскалации и переговорам о завершении войны с участием США, Китая и Индии.

Об этом нардеп написал в Facebook.

Гетманцев считает, что Украина может взять на себя "историческую миссию" инициировать такие переговоры и найти дипломатический путь выхода из конфликта.

"Возрастает риск того, что очаг боевых действий будет разрастаться, вплоть до вероятного начала широкомасштабной мировой войны с непредсказуемыми последствиями. "Дроновые нашествия" на европейские города, пересечения границ стран ЕС российской боевой авиацией, усиление ударов по украинской энергетике и инфраструктуре подтверждают, что вероятность такого развития событий далеко не нулевая", - полагает глава финансового комитета.

Он считает крайне опасным путь повышения ставок, даже если он и приведет к переговорам.

"Как и все, кто переживает за мир и стремится остановить кровопролитие, я с глубоким беспокойством отношусь к такому сценарию. Путь эскалации, даже если в итоге он когда-нибудь приведёт к переговорам, крайне опасен. Угроза того, что на каком-то этапе повышения ставок эскалация выйдет из-под контроля, максимальна. Считаю, что предотвращение такого развития событий — историческая миссия Украины. Необходимо вывести ситуацию на путь дипломатии и с помощью переговоров снизить риски, прежде всего для нашей страны. Нужно обращаться к мировым лидерам, чтобы предотвратить непоправимое. Инициировать дипломатические контакты с Китаем и Индией, которые сейчас являются лидерами стран глобального Юга. Их динамично развивающиеся экономики не заинтересованы в мировых войнах", - пишет Гетманцев.

По его мнению, "путь к цели редко бывает прямым".

"И там, где есть два шага вперёд, всегда может быть шаг назад. Главное — чтобы позади не было пропасти", - резюмирует нардеп.

Напомним, президент США Дональд Трамп, пообещавший урегулировать конфликт Украины и России, заявил, что Киев и Москва скоро сядут за стол переговоров.

Ранее мы писали, что нынешнее развитие событий может привести к эскалации и третьей мировой войне.