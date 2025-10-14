Передача Вашингтоном дальнобойных ракет "Томагавк" Украине приведет к эскалации и ядерной войне.

Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.

"Никакие "Томагавки" вопрос не решат! Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает президент Зеленский", - сказал глава Беларуси.

Также Лукашенко считает, что американцы воспринимают Минск как одного из посредников в урегулировании войны в Украине.

"Полагаю, что Беларуси как ближайшему союзнику России в вопросе разрешения украинского кризиса, а также в выстраивании архитектуры региональной безопасности отводится определенная роль. Американцы в этом процессе нас увидели. У нас есть конкретные возможности и потенциал. Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать", - сказал белорусский президент.

Ранее Лукашенко говорил, что не считает реальными поставки "Томагавков" Украине.

О том, что передача этих ракет плохо закончится "для всех и прежде всего для президента США Дональда Трампа", ранее заявлял зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, намекнув тем самым на возможный ядерный ответ России.













