Соединенные Штаты могут поставить Украине лишь несколько ракет "Томагавк", которые не окажут особого влияния на войну.

Об этом пишет газета Financial Times.

Бывший сотрудник Пентагона Марк Кансиан, ныне работающий в аналитическом центре, подсчитал, что у США есть около 4150 "Томагавков".

"Однако США, вероятно, смогут поставить Украине лишь несколько единиц. Это связано с тем, что, по данным военных экспертов, из 200 ракет "Томагавк", закупленных Пентагоном с 2022 года, более 120 уже были запущены. Министерство обороны запросило финансирование лишь на 57 "Томагавков" в бюджете на 2026 год. Вероятно, Вашингтону также понадобятся "Томагавки" для нанесения удара по венесуэльской территории", - пишет FT.

Директор оборонной программы в Центре новой американской безопасности Стейси Петтиджон заявила, что Вашингтон мог бы выделить Украине от 20 до 50 "Томагавков", но это все равно "не окажет решающего влияния на динамику войны".

Эксперты считают, что эти ракеты в случае передачи "будут иметь очень ограниченные возможности, определенно недостаточные для того, чтобы обеспечить длительные, глубокие атаки на Россию".

Украинский чиновник заявил, что, по мнению Киева, Трамп сейчас как никогда близок к поставке ракет, хотя решение еще не принято. Президент США хочет больше узнать о том, как Киев планирует их использовать.

