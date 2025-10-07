Если США передадут Украине свои дальнобойные ракеты "Томагавк", то в радиусе их действия окажутся до двух тысяч военных и промышленных объектов РФ. Среди них производство дронов "Герань" в экономической зоне "Алабуга" и авиабаза стратегических бомбардировщиков в Энгельсе.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

По его оценке, в радиусе "Томагавков" минимальной комплектации с дальностью до 1 600 км находятся не менее 1655 военных объектов на территории РФ, а в пределах досягаемости версии ракеты, бьющей на 2500 км, - 1945 объектов.

Между тем народный депутат из "Слуги народа" Егор Чернев считает, что президент США Дональд Трамп может растянуть поставки Украине "Томагавков" на месяцы. При этом первоначально их запретят использовать для ударов по РФ, чтобы оценить реакцию Владимира Путина на факт поставок.

"Скорее всего, поставки и использование ракет будут очень постепенными. На каждом из этих этапов Путину дадут возможность отступить и пойти на переговоры. Сначала ракеты нам дадут, но всего несколько штук или пару десятков. Но стрелять ими сразу не позволят — будут смотреть на реакцию Кремля. Если реакции не будет — сможем ударить несколькими по российскому приграничью. Если же Путин и после этого не пойдёт на переговоры — радиус можно будет немного увеличить, а поставки немного вырастут. Радиус применения и объёмы поставок ракет будут увеличиваться по мере того, как Путин будет продолжать эскалацию войны. И, наконец, только через какое-то время все ограничения будут сняты, кроме, возможно, ударов по Кремлю и непосредственно по Путину. Вся эта эпопея может занять как минимум несколько месяцев", - написал Чернев в Фейсбуке.

Сегодня другой "слуга народа" высказывал мнение, что американцы до последнего будут тянуть с предоставлением Киеву ракет "Томагавков", поскольку для них это "средство давления на Россию".

Напомним, Трамп заявил, что уже "вроде как принял решение" о поставке Украине этих ракет.