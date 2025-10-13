Президент Украины Владимир Зеленский назвал три варианта, откуда могут взять деньги на ракеты "Томагавк" для Украины, если глава Белого дома Дональд Трамп примет решение о передаче такого оружия.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас.

"Один из вариантов – это натовская программа PURL (покупка американского оружия за средства других стран НАТО - Ред.). Через неё мы работаем, работает НАТО. Второй – это история просто напрямую через Mega Deal (вероятно, речь идет о сырьевой сделке - тему бесплатных поставок американского оружия Украине в счет "взноса" в Фонд по данной сделке давно продвигает Киев - Ред.). Это большая история, к ней ещё надо дойти", – заявил президент Украины.

Кроме того, Зеленский предположил, что деньги на закупку ракет "Томагавк" можно будет взять из замороженных российских активов. Но добавил, что этот вопрос "ещё надо решить".

Ранее мы писали о том, что продолжение финансирования со стороны зарубежных партнеров становится одной из главных проблем Украины.

Также западные СМИ сообщали, что Украина может столкнуться с дефицитом вооружений.