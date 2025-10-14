Новый торговый конфликт США и Китая по поводу редкоземельных металлов приведет к проблемам с производством оружия в странах Запада.

Об этом пишет британская газета Financial Times.

Китай впервые ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов в апреле в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа. На прошлой неделе Пекин еще больше ужесточил эти правила. В ответ Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в размере 100%.

Руководители оборонного сектора стран Запада и другие заинтересованные стороны заявили, что новые экспортные ограничения со стороны Китая могут привести к задержке производства некоторых компонентов оружия и росту цен, несмотря на недавние усилия по созданию запасов. Редкоземельные металлы имеют решающее значение для различных оборонных технологий, включая производство истребителей F-35, ракет "Томагавк", радиолокационных систем и беспилотников.

Китай занимает лидирующие позиции в производстве редкоземельных металлов, обеспечивая около 90% мировой цепочки поставок и более 90% производства магнитов. Эти редкоземельные минералы и магниты имеют решающее значение для разных технологий от смартфонов до электромобилей и истребителей.

Правила затрудняют другим странам развитие собственной магнитной промышленности, запрещая или ограничивая экспорт широкого спектра смежных технологий и процессов, а также ограничивают возможности китайцев обмениваться техническими материалами или информацией.

Компании пытаются найти альтернативы Китаю, но сохраняют надежду, что Вашингтон и Пекин договорятся.

Одновременно с выходом публикации министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Трамп намерен встретиться с Си Цзиньпином в Южной Корее в конце октября.

"Он встретится с председателем Си в Корее. Я думаю, что эта встреча все еще состоится", - сказал Бессент.

Он также рассказал, что на выходных между США и Китаем состоялся содержательный диалог.

"Мы существенно снизили напряженность", - отметил он. Бессент добавил, что 100-процентные пошлины в отношении Китая вступят в силу не ранее 1 ноября, намекая, что еще есть время договориться об их отмене.

В августе СМИ сообщали, что в Германии уже сильно ощутим дефицит необходимых для военного производства редкоземельных металлов из Китая.