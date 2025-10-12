В Белом доме не исключают новых переговоров с КНР о возможной торговой сделке, несмотря на пошлины, анонсированные президентом Дональдом Трампом.

Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире американского телеканала Fox News.

По словам политика, в ближайшие недели станет ясно, намерен ли Китай начать торговую войну против США.

"Если они (китайцы - Ред.) ответят очень агрессивно, я гарантирую вам: у президента Соединенных Штатов гораздо больше козырей, чем у КНР. Если, однако, они готовы быть разумными, то Дональд Трамп всегда готов быть мудрым переговорщиком. Мы узнаем многое в ближайшие недели о том, хочет ли Китай начать торговую войну с нами, или они действительно хотят быть разумными. Я надеюсь, что они выберут путь разума. Президент Соединенных Штатов будет защищать Америку в любом случае", – сказал Вэнс.

Тем временем международное информационное агентство Reuters пишет, что Пекин отказался от телефонного разговора с Вашингтоном после того, как США расширили ограничения на экспорт высокотехнологической продукции в Китай.

Об этом сообщил торговый представитель США Джеймисон Грир, отметив, что Белый дом рассчитывал обсудить с китайской стороной новые правила экспорта, касающиеся поставок полупроводникового оборудования и технологий.

В свою очередь Трамп заявил, что не стоит беспокоиться из-за нового конфликта США с Китаем.

"Не волнуйтесь о Китае, всё будет в порядке! Высокоуважаемый президент Си просто пережил тяжёлый момент. Он не хочет депрессии для своей страны, и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему!" - написал президент США в своей социальной сети Truth Social.

Ранее Пекин заявил, что введёт ответные меры на 100% пошлины США.

Напомним, западные СМИ писали, что тарифы США против Китая не дадут однозначного эффекта и могут вызвать новую торговую войну.