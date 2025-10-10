Президент США Дональд Трамп хочет отказаться от встречи с лидером КНР Си Цзиньпином после того, как Китай анонсировал введение экспортного контроля над вывозом редкоземельных металлов. При этом он выступил с угрозами Китаю масштабным повышением пошлин.

Об этом президент США написал в собственной социальной сети Truth Social.

"В Китае происходят очень странные вещи! Они становятся крайне враждебными и рассылают письма странам по всему миру, заявляя, что хотят ввести экспортный контроль на каждый элемент производства, связанный с редкоземельными металлами, и практически на всё остальное, что им только придёт в голову, даже если это не производится в Китае. Никто никогда не видел ничего подобного, но, по сути, это "заблокировало" бы рынки и сделало бы жизнь крайне трудной практически для каждой страны мира, особенно для самого Китая.

К нам обращались другие страны, крайне возмущённые этой внезапной и масштабной торговой враждебностью. Наши отношения с Китаем за последние шесть месяцев были очень хорошими, что делает этот торговый шаг ещё более неожиданным. Я всегда подозревал, что они выжидают, и, как обычно, мои предположения оказались верными!

Нет никакой причины позволять Китаю держать мир "в заложниках", но, похоже, именно таков был их план уже достаточно долго – начиная с "магнитов" и других элементов, которые они тихо сосредоточили, создав некую монополию. Это крайне коварный и враждебный шаг, мягко говоря. Но США тоже имеют монопольные позиции, даже более сильные и далеко идущие, чем у Китая. Я просто до этого момента не использовал их, не было на то причин – до настоящего момента!

Письмо, которое они отправили, занимает много страниц и подробно перечисляет каждый элемент, который они хотят удерживать от других стран. То, что раньше было обычным делом, теперь перестало быть таковым. Я не общался с президентом Си, так как не было на то повода. Это стало настоящим сюрпризом не только для меня, но и для всех лидеров свободного мира.

Я должен был встретиться с президентом Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, в этом нет никакого смысла. Китайские письма были особенно неуместными, учитывая, что это произошло в тот день, когда после трёх тысяч лет хаоса и конфликтов наступил мир на ближнем востоке. Интересно, случайно ли это совпало?

В зависимости от того, что Китай скажет о враждебном "распоряжении", которое они только что выпустили, я, как президент Соединённых Штатов Америки, буду вынужден финансово противодействовать их шагу. На каждый элемент, который им удалось монополизировать, у нас есть два. Я никогда не думал, что до этого дойдёт, но, возможно, как и во всех других вещах, настало время. В конечном счёте, хотя это может быть болезненно, это будет очень хорошо для США.

Одна из политик, которую мы сейчас рассматриваем – масштабное повышение тарифов на китайскую продукцию, ввозимую в США. Есть и множество других контрмер, которые также серьёзно рассматриваются", - написал Трамп.

Напомним, в середине сентября в ходе телефонного разговора Трамп и Си Цзиньпин обсудили торговые отношения, экономическое сотрудничество и глобальную стабильность. В Bloomberg писали, что председатель КНР попросил президента США воздержаться от ограничительных торговых мер во время телефонного разговора.

Также западные издания писали, что Си Цзиньпин требует от Трампа официального отказа от независимости Тайваня как условие заключения торговой сделки между странами.