Соединенные Штаты и Китай достигли рамочного соглашения о переводе соцсети TikTok под контроль американской стороны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Детали сделки будут подтверждены в ходе телефонного разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в пятницу, 19 сентября, сообщили американские официальные лица.

Соцсети TikTok грозила блокировка в США уже 17 сентября, если китайская компания ByteDance не согласится на продажу. Министр финансов США Скотт Бессант заявил, что крайний срок может быть продлён, чтобы завершить финализацию соглашения.

"Мы не будем обсуждать коммерческие условия сделки. Это вопрос между двумя частными сторонами, но они уже согласованы", – сказал Бессант по итогам двухдневных переговоров в Мадриде.

Как мы писали, месяц назад Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok, несмотря на угрозы запрета соцсети. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация стремится донести "исторические успехи" президента Трампа до как можно более широкой аудитории и развить успех использования TikTok во время последних выборов.

Напомним, в январе в США вступил в силу принятый в 2024 году закон о запрете китайской соцсети. Тогда TikTok заблокировали на территории страны. Закон требовал остановки работы приложения в США, если до 19 января оно не будет продано американским инвесторам.

Хотя социальная сеть не была продана, Трамп уже несколько раз отсрочивал действие закона и, соответственно, блокировку TikTok.