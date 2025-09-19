Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили торговые отношения, экономическое сотрудничество и глобальную стабильность.

Об этом сообщает Xinhua.

Агентство пишет, что главы государств провели "прагматичные и конструктивные" переговоры.

Оба лидера подчеркнули важность сохранения диалога "для регулирования напряжённости и предотвращения эскалации".

При этом сам Трамп после телефонного разговора с лидером КНР заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, а также будут поддерживать консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok.

Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.

На своей странице в социальной сети Truth Social Трамп написал, что поедет в Китай к Си Цзиньпину в начале 2026 года.

"Я только что провёл очень продуктивный звонок с председателем Китая Си Цзиньпином. Мы добились прогресса по многим важным вопросам, включая торговлю, проблему фентанила, необходимость положить конец войне между Россией и Украиной, а также одобрение сделки по TikTok. Мы также договорились, что встретимся на саммите АТЭС в Южной Корее, я поеду в Китай в начале следующего года, а председатель Си, в свою очередь, приедет в США в подходящее время. Звонок прошёл очень хорошо, мы продолжим общаться по телефону, я ценю одобрение сделки по TikTok, и мы оба с нетерпением ждём встречи на АТЭС!" – написал президент США.

Издание Bloomberg пишет, что Си Цзиньпин попросил Трампа воздержаться от ограничительных торговых мер во время телефонного разговора.



Издание приводит первые подробности переговоров:

лидеры двух стран обсудили пути понижения напряженности между крупнейшими экономиками мира;

разговор был "прагматичным, положительным и конструктивным";

Си поблагодарил за поддержку США во время Второй мировой;

Трампу понравился парад в Китае на 80-летие победы во Второй мировой;

США подтвердили готовность сотрудничать с Китаем для поддержания мира в мире.

